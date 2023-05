Ana Paula Borgo, chi era la pallavolista che è morta a 29 anni: vita privata, carriera e malattia

Ana Paula Borgo si è spenta per sempre all’età di 29 anni dopo la battaglia contro un brutto male. La notizia è stata data sui social dalla madre che ha salutato la figlia con poche, semplici ma sentite parole.

Ana Paula Borgo, chi era la pallavolista che è morta a 29 anni

Anna Paula Borgo era una pallavolista che si è spenta all’età di 29 anni. “Dio ha accolto mia figlia”. Sono state la parole pubblicate dalla mamma Deborah sul suo profilo social a dare la notizia. Nel settembre 2022 si era ritirata dall’attività agonistica per combattere un cancro allo stomaco che le è stato fatale. “Voglio ricordarti per sempre sorridente, infaticabile, positiva anche nei giorni peggiori, umile. Non smettere mai di essere il raggio di sole che sei sempre stata”, ha postato su Instagram Emma Cagnin.

Ana Paula Borgo, chi era: vita privata

Era nata a Baruru il 20 ottobre 1993, la schiacciatrice brasiliana aveva trascorso la maggior parte della sua carriera in patria, nel massimo campionato verdeoro, ma si era fatta conoscere in Italia. Lascia il marito Carlos Guedes, a cui la giocatrice brasiliana aveva scritto solo alcuni giorni fa una bellissima lettera aperta in un post sui social

La carriera sportiva

Nel 2021/22 ha indossato la maglia di Bergamo mentre nel corso della carriera la Borgo ha esordito anche nella nazionale maggiore del Brasile nel 2019. Dopo aver iniziato la sua carriera in patria, si era trasferita in Turchia, per giocare prima con Çan Gençlik Kale e poi con Nilüfer. Nel 2021 l'approdo in Italia per indossare la maglia della Bergamo 1991. La Volley Bergamo l'ha voluta omaggiare con un ultimo emozionante messaggio: "Fai buon viaggio Ana Paula. È un giorno triste per la famiglia rossoblù colpita da un dolore immenso: si è spento il sorriso di Ana Paula Borgo".