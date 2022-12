Chi è Gianmaria, cantante rap finalista a Sanremo Giovani: X Factor, canzoni, tv

Gianmaria, giovane cantante originario di Vicenza, è uno dei finalisti a Sanremo Giovani che si esibirà nella serata di domenica 12 dicembre. Parteciperà a Sanremo Giovani con il brano “La città che odi”.

Chi è Gianmaria

Gianmaria, cantante rap finalista di Sanremo Giovani, è un giovane classe 2002 molto promettente nel panorama musicale che ha iniziato la sua carriera musicale usando lo pseudonimo di GiammXOXO (nome d’arte cambiato in Gianmaria nel 2020).

Originario di Vicenza, il suo nome è Gianmaria Volpato. Ha iniziato ad avvicinarsi e appassionarsi al mondo della musica fin da quanto aveva tredici anni, Ancora studente del liceo, durante i fine settimana lavora in una pizzeria locale. Per i fan dei talent show, Gianmaria è però una vecchia conoscenza. Nella edizione del 2021, infatti, era stato selezionato per i Bootcamp di X Factor 2021 dove aveva incantato i giudici con Suicidi, il suo brano inedito.

Il cantante era arrivato fino all’ultima puntata, ma si è classificato al secondo posto, dietro al cantante Baltimora.

Canzoni

Nel 2019, il cantante vicentino ha pubblicato due brani: Tutto o niente e Insonnia.

Il 28 gennaio 2020 ha pubblicato Vuoto, che ha anticipato la pubblicazione della canzone Polvere. Successivamente ha fatto uscire il brano Farfalle e a febbraio 2021 è stato selezionato come New Challenger da AAR Records in un format live dedicato a far conoscere nuovi artisti emergenti.

Altro brano recente che ha pubblicato è Mamma scusa mentre nell’estate 2021 si è esibito in diverse città italiane e il 2 luglio ha pubblicato il brano Ascolta.

Sanremo Giovani

Gianmaria, che si è qualificato per la finalissima di Sanremo Giovani, sarà in gara domenica 12 dicembre con il brano La città che odi.

Dopo aver superato le selezioni di Area Sanremo, è entrato di diritto nel cast della finalissima e sul palco è pronto a contendersi con gli altri concorrenti un posto per gareggiare insieme ai Big sul palco dell’Ariston, durante la kermesse di Sanremo 2023.