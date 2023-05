Simone Inzaghi, arbitro francese dell’Euroderby Inter-Milan: chi è?

Simone Inzaghi, prima della semifinale di ritorno dell’Euroderby Inter-Milan prevista per il 16 maggio 2023, ha commentato in conferenza stampa la designazione dell’arbitro. Ma chi è l’arbitro francese Clement Turpin scelto per il ritorno della semifinale di Champions?

Simone Inzaghi, arbitro francese di Inter-Milan del 16/05: chi è?

Clement Turpin è l’arbitro francese designato per arbitrare la semifinale di Champions League di ritorno tra Milan e Inter. A tal proposito Simone Inzaghi, tecnico della squadra neroazzurra, ha commentato che per la partita decisiva che sceglierà la finalista in Champions «hanno designato un arbitro francese e il Milan ha quattro giocatori francesi…» scatenando una polemica che si è poi diffusa su tutta la stampa sportiva.

Gli esordi

Nato il 16 maggio 1982, Clement Turpin ha 41 anni ed è un arbitro dalla lunga carriera. Nel 2011, infatti, è convocato dall’UEFA per la prima volta per i campionati europei di calcio Under 19 in programma in Romania. Nell’occasione, dirige due partite della fase a gironi ed una semifinale. Nell’ottobre dello stesso anno ha fatto il suo esordio anche nella fase a gironi dell’Europa League, dirigendo un match tra Sporting e Vaslui.

La sua prima gara di Champions la dirige nel settembre 2014, quando arbitra la sua prima gara nella fase a gironi di Champions League tra Maribor-Sporting.

I precedenti con il Milan

Turpin ha già avuto modo di arbitrare una partita del Milan tre volte. Con l’Euroderby sarà la quarta volta che dirigerà una partita della squadra rossonera, la terza in Champions League.

Arbitraggi importanti

Tra gli arbitraggi più importanti in carriera di Turpin, segnaliamo la sua designazione per la finale di Europa League nel maggio 2021 tra Villarreal e Manchester United.

L’11 maggio 2022, invece, viene designato per dirigere la finale di Champions League a Parigi tra Liverpool e Real Madrid.