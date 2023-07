Pino Insegno nega le scuse chieste da Ainett. La modella aveva replicato con una foto:” Mi vedete, sto bene”

Pino Insegno ha negato le scuse chieste dalla modella Ainett Stephens che era stata definita troppo grande per interpretare di nuovo il ruolo della gatta nera nella nuova edizione de Il Mercante in Fiera.

Pino Insegno nega le scuse chieste da Ainett

Le dichiarazioni di Pino Insegno sulla sostituzione di Ainett Stephens nella nuova edizione de Il Mercante in Fiera hanno suscitato un vespaio di polemiche e mugugni sul web. Non sarà infatti la modella venezuelana ad affiancare il conduttore nel game show, ma una nuova Gatta Nera, ad oggi ancora ignota. Il motivo spiegato goffamente da Insegno è apparentemente l’età di Ainett, considerata “troppo grande” per il ruolo: “Ainett Stephens è diventata un po’ più grande, sono passati tanti anni, resta indimenticata icona di quel programma. Lei non ci sarà. Ci sarà un altro tipo di scelta”.

La modella aveva chiesto delle scuse ma il conduttore a TvBlog ha negato le scuse e ribadito che non ci sarà nessuna gatta nera nel programma: “Ho parlato con lei, le ho mandato un messaggio vocale – ha spiegato il conduttore – le ho detto di non prendersela, l’ho ringraziata per il lavoro svolto… è tutto tranquillo”. Poi, ancora: “Anche se avessi detto, e non l’ho detto, che è diventata grande, e ripeto non l’ho detto, è un’offesa? Non ho capito quali scuse dovrei fare. Anche io sono diventato grande!“, dice ridendo.

La modella aveva replicato con una foto:” Mi vedete, sto bene”

La modella aveva risposto sui suoi canali social a Insegno, facendo anche notare come sia rimasta una bella donna. “L’incaricato della trasmissione in questione ha fatto un commento dicendo che non mi ha riconfermato perché sono invecchiata”, dice la modella, “sono rimasta più male per questo, nel vedere che oggi come oggi ci sono persone che hanno anche loro un’età importante e sono rimaste ancorate ai vecchi retaggi secondo cui le donne a 40 anni sono vecchie”.

“I 40 sono ancora più belli dei 30 e dei 20”, continua, “perché oggi ho più consapevolezza, e quelle insicurezze che mi preoccupavano quando avevo 20 anni adesso non le ho. La donna oggi non deve più preoccuparsi di non apparire bene, perché abbiamo il potere di esprimerci e non viviamo più soggiogate dai maschietti. E questo benessere di cui possiamo godere è andato a giovare il nostro aspetto fisico e mentale, quindi siamo più radiose. Io mi sento più viva che mai, più fresca che mai, più affascinante che mai”.

Poi, Ainett chiede le scuse al conduttore: “Mi dispiace se hai usato il termine sbagliato, io pretenderei delle scuse come minimo”. Conclude poi con ironia, mostrandosi in video in forma e più bella che mai: “Mi vedete, sto bene, la vita è bella. In bocca al lupo per la nuova trasmissione”.