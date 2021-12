Vico Equense, incidente in galleria: morta una 41enne

Tragedia all’interno della galleria Santa Maria di Pozzano, tra Vico Equense e Castellammare di Stabia, dove si è verificato un gravissimo incidente.

Incidente in galleria vicino Vico Equense

Intorno alle 15 del pomeriggio del 14 dicembre si è verificato un grave incidente nella galleria Santa Maria di Pozzano, tra Vico Equense e Castellammare di Stabia. Una donna di 41 ha perso la vita nell’impatto all’interno del tunnel, che in passato aveva fatto altre vittime. Secondo le prime ricostruzioni, l’auto della 41enne originaria di Cava de’ Tirreni è finita contro un autobus di turisti diretto a Sorrento.

Nonostante il repentino intervento dei soccorsi, per lei non c’è stato nulla da fare. Anche tra i passeggeri nel pullman, coinvolto nel tremendo impatto, si sono riscontrati diversi feriti. I sanitari giunti nel tunnel li hanno presi in carico, disponendo le prime cure di soccorso, per poi trasferirli in vari ospedali tra Castellammare e il resto della provincia di Napoli.

Sul luogo dell’incidente sono intervenute quattro ambulanze del 118, autobotti dei vigili del fuoco e diverse unità della polizia stradale. Si rilevano lunghe code lungo la statale 145 sorrentina, e la galleria è stata chiusa per motivi di sicurezza e per garantire le operazioni di soccorso. Bloccato il traffico, il centro di Vico Equense resta l’unica alternativa per arrivare in penisola sorrentina.