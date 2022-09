Gabriel Garko a Verissimo: “Sono single e felice, aspetto la persona giusta”

Gabriel Garko a Verissimo, l’intervista: “Sono single e felice, meglio da solo finché non arriva la persona giusta”. Ospite di Silvia Toffanin, l’attore ha parlato della sua carriera e della sua vita sentimentale. L’ironia del web: “Pare Eva Grimaldi“.

Sabato 17 settembre Silvia Toffanin è tornata in tv con il suo Verissimo. Nel corso della prima puntata stagionale del talk show di Canale 5, la conduttrice ha intervistato Gabriel Garko, celebre volto della fiction italiana.

L’attore ha parlato con Toffanin della sua carriera trentennale in televisione e dei suoi cinquant’anni compiuti da poco: “Ci pensi e tiri le somme, sono contento. Quando ero giovane immaginavo che sarei stato vecchissimo”. Ormai ritiratosi dalla concitata vita sul set, Garko ha confessato di non essersi goduto molto il successo, sempre preso da un progetto dietro l’altro: “Ero sempre alla ricerca di qualcosa di nuovo”.

Nel corso dell’intervista, Garko ha parlato alla Toffanin anche della sua vita sentimentale.

Dopo il coming out nel 2020 al Grande Fratello Vip, l’attore aveva confessato proprio alla conduttrice di aver trovato l’amore nel giovane Mattia, 27 anni. La situazione a quanto pare è cambiata e ora Gabriel Garko è di nuovo single: “Oggi sono felice, ma non sono accompagnato. La serenità è una delle cose più importanti e l’ho trovata anche da solo“. Per Garko ora non è importante trovare un compagno qualsiasi, quanto aspettare la persona giusta: “Ho avuto storie importanti, mi sono innamorato, ma penso che arrivati a un certo punto innamorarsi diventa più difficile, si perde quella facilità.

Oggi per esempio non mi interessa più il fattore estetico quanto un tempo, penso ci siano cose più importanti e finché non trovo la persona giusta preferisco stare da solo“.

L’ironia del web su Garko e Verissimo: “Sbaglio o pare Eva Grimaldi? Sempre i soliti ospiti”

Il ritorno di Gabriel Garko negli studi di Verissimo ha generato reazioni contrastanti sul web. Molti utenti dei social hanno lamentato una certa mancanza di fantasia nella scelta degli ospiti da parte di Silvia Toffanin: “Ormai sempre gli stessi personaggi che raccontano la stessa roba”. Tante le frecciate ironiche anche su Garko: “Gabriel ogni anno l’ospitata a Verissimo te la fa”. Alcune ancora più cattive, con insinuazioni sugli interventi di chirurgia estetica dell’attore: “Ma Garko assomiglia sempre di più a Eva Grimaldi o è una mia impressione?”.