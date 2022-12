Fabri Fibra a Sestola il 29 dicembre: scaletta delle canzoni e biglietti del concerto

Fabri Fibra a Sestola in provincia di Modena si esibisce in concerto nella serata del 29 dicembre 2022 per l'ultima tappa del suo tour.

Fabri Fibra a Sestola: l’artista in occasione del suo tour Caos si esibisce in concerto a Modena. Un concerto atteso anche perché il suo ultimo disco è stato stabile per 10 settimane consecutive nella Top10 della classifica italiana.

Fabri Fibra a Sestola il 29 dicembre: scaletta delle canzoni

Fabri Fibra si esibisce in concerto al Palazzetto dello Sport a Sestola, in provincia di Modena nella serata del 29 dicembre 2022. Il tour di Caos, l’ultimo album di Fabri Fibra, pubblicato dopo cinque anni dal precedente.

“Cosa porterò sul palco? La risposta è semplice, uno show rap”, ha annunciato Fabri Fibra. “Per me un concerto rap è quello dove sul palco ci sono solo due elementi: il DJ e un microfono”. Di seguito ecco la scaletta delle canzoni che l’artista porta sul palco:

Intro (cielo)

GoodFellas / Brutto Figlio Di / Sulla Giostra

Cronico

La pula bussò (Tradimento reloaded)

Fenomeno

Demo nello stereo

Propaganda

Stelle

Pamplona

Rap In Guerra

Applausi Per Fibra

Rap In Vena / Non Crollo / Non Fare La Puttana

Come Vasco

Bugiardo

Cocaine

Verso altri lidi

Yosh

Cao

Fotografia

Calipso

Vip In Trip

La soluzione

Panico

Stavo pensando a te

Luna piena

Tranne te

Dalla A Alla Z

I biglietti del concerto

I biglietti del concerto sono ancora disponibili e si possono acquistare sulla piattaforma di ticketone.it. Si tratta dell’ultima data del suo tour che ha portato in giro per l’Italia. Il suo ultimo disco certificato Platino è stato stabile per 10 settimane consecutive nella Top10 della classifica italiana.