Rosa Chemical, qual è il suo vero nome e cosa significa il suo nome d’arte

Con la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2023, il rapper “politicamente scorretto” Rosa Chemical ha iniziato a generare molta curiosità nel pubblico italiano. Già all’Ariston nel 2022 in duetto con Tananai, si è conquistato una certa fama negli ultimi anni con canzoni come Tik Tok, non è normale e la saga in tre brani Polka. Il suo vero nome è Manuel Franco Roncati, mentre il suo nome d’arte ha un’origine assai interessante. Nasce infatti dall’unione di “Rosa”, nome di sua madre, e da un tributo ai My Chemical Romance, sua band preferita.

Rosa Chemical al Festival di Sanremo 2023 con Made in Italy: “Calpestiamo tutto ciò che è generalista”

L’inclusione di Rosa Chemical tra gli artisti in gara del Festival di Sanremo 2023 ha sorpreso in molti e generato diverse polemiche per lo stile controverso e sopra le righe del giovane rapper. L’artista classe 1998 ha zittito tutte le critiche con una grande esibizione nella seconda serata della kermesse, con la sua elettrizzante Made in Italy. Il rapper ha presentato la cover del brano su Onlyfans per poi parlarne sul suo profilo Instagram: “S*sso. Libertà. Uguaglianza. Amore in tutti i sensi. E tutti a tavola! Made in Italy è questo: è pizza e tovaglia a scacchi. È Alex Mucci, creator numero 1 in Italia e simbolo di una piattaforma vittima dei pregiudizi, ma anche vino rosso e spaghetti. Made in Italy è piedi, con cui calpestare ciò che è generalista e che chiude tutto dentro una gabbia fatta di tabù. Made in Italy vuole liberarci dalle censure, dagli stereotipi e dal politicamente corretto”.