Simona Marchini, chi è: vita privata, compagno, figlia, malattia e film famosi

Simona Marchini è un’attrice di origini romane che ha iniziato la sua carriera nel mondo del teatro per poi continuare sia in televisione sia al Cinema. tanti i suoi lavori e in particolare il legame con Renzo Arbore.

Simona Marchini, chi è: vita privata

Simona Marchini è nata a Roma nel dicembre 1941. Si è laureata in Lettere Moderne alla Sapienza di Roma ma nella sua vita c’è stato il mondo dello spettacolo.

Prima c’è stato il teatro e poi è arrivata la televisione con il Cinema. Il successo più grande è arrivato negli anni 80′.

Simona Marchini: compagno e figlia

L’attrice è stata sposata per due volte: prima col barone Roberto Paolopoli, con cui ha avuto anche una figlia: Roberta. Dopo di ché, la donna ha sposato Franco Cordova, capitano della Roma quando il padre di Simona era presidente del club giallorosso. Il matrimonio tra i due è durato 10 anni: dal 1970 al 1980.

Simona Marchini: malattia

L’attrice ha confessato di aver vissuto un periodo davvero complicato: “Ho perso 4 bambini: è stato terribile. l lavoro mi ha salvata: ha tirato fuori la mia parte sognatrice e fantasiosa” ha raccontato a Caterina Balivo, nel corso della trasmissione ‘Vieni da me’.

I film in tv e al Cinema

Tra le sue ultime partecipazioni in tv e al Cinema ci sono il personaggio interpretato in Don Matteo, in cui impersonava Clara, la madre del capitano Tommasi che aveva il volto dell’attore Simone Montedoro.

Al cinema, invece, l’ultimo ruolo della donna è stato nel 2018 in Notti magiche, diretto da Paolo Virzì. Ecco di seguito i suoi film in tv e al Cinema:

Cinema

Miracoloni, regia di Francesco Massaro (1981)

I carabbinieri, regia di Francesco Massaro (1981)

Acapulco, prima spiaggia… a sinistra, regia di Sergio Martino (1982)

Separati in casa, regia di Riccardo Pazzaglia (1986)

Sposi, regia di Antonio Avati, Pupi Avati, Cesare Bastelli, Felice Farina e Luciano Manuzzi (1987)

Per favore, strozzate la cicogna, regia di Luciano Crovato (1995)

Cresceranno i carciofi a Mimongo, regia di Fulvio Ottaviano (1996)

Abbiamo solo fatto l’amore, regia di Fulvio Ottaviano (1998)

La strategia della maschera, regia di Rocco Mortelliti (1998)

L’amore ritorna, regia di Sergio Rubini (2004)

Voce del verbo amore, regia di Andrea Manni (2007)

Attrici, regia di Valeria Bruni Tedeschi (2007)

Il maestro di lingue, regia di Diego Piccioni (2009)

La scomparsa di Patò, regia di Rocco Mortelliti (2010)

Una donna per la vita, regia di Maurizio Casagrande (2012)

Notti magiche, regia di Paolo Virzì (2018)

Televisione

L’élixir d’amour, regia di Claude d’Anna – film TV (1992)

Passioni, regia di Fabrizio Costa – serie TV (1993)

Mamma per caso, regia di Sergio Martino – miniserie TV (1997)

Cuccioli – miniserie TV (2002)

Le ragazze di Miss Italia, regia di Dino Risi – film TV (2002)

“Camera Café”, 1 episodio (2004)

Ma chi l’avrebbe mai detto, regia di Giuliana Gamba e Alessio Inturri – film TV (2007)

Dottor Clown, regia di Maurizio Nichetti – film TV (2008)

Un medico in famiglia, regia di Elisabetta Marchetti e Raffaele Verzillo (1 episodio, 2009)

Don Matteo – (2007-2016) – Ruolo: Clara Tommasi

