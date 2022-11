Me contro Te a Roma: scaletta dell’evento e biglietti del concerto. Prossime date e tappe del tour

Me contro Te a Roma nella serata di sabato 12 novembre 2022. La coppia palermitana ha dato il via al tour in giro per l'Italia.

Me contro Te a Roma sabato 12 novembre 2022. La coppia di origine palermitana formata da Sofia Scalia e Luigi Calagna ha dato il via al loro tour in giro per l’Italia. Dopo il successo su Youtube e al Cinema, il loro album Il Fantadisco dei Me contro Te ha ottenuto la certificazione di platino.

Me contro Te a Roma: scaletta dell’evento

Me contro Te hanno dato il via al loro tour a inizio novembre 2022.

Sabato 12 novembre si esibiscono al Palazzo dello Sport di Roma. La scaletta del concerto presenta i brani contenuti nel loro album Il Fantadisco dei Me contro Te, compresi i singoli Signor S, Princesa e Kira e Ray.

La vendetta del Signor S

Insieme

Ye ye ni ni ni ni

Me con te

Slime Song

Il mondo

Credi in te

Dolcetto scherzetto

I biglietti del concerto con le prossime date e tappe del tour

I biglietti dell’evento di Roma non sono più disponibili e di conseguenza non possono essere più acquistati sulla piattaforma di ticketone.it. Ecco di seguito le prossime date e tappe del tour:

Domenica 13 novembre 2022 Roma – Palazzo dello Sport

Sabato 19 novembre 2022 Bologna – Unipol Arena

Domenica 20 novembre 2022 Bologna – Unipol Arena

Sabato 26 novembre 2022 Milano – Mediolanum Forum

Domenica 27 novembre 2022 Milano – Mediolanum Forum

Sabato 3 dicembre 2022 Eboli (SA) – Palasele

Domenica 4 dicembre 2022 Eboli (SA) – Palasele

7 dicembre PalaCatania (CT)

