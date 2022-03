Chi è Leonardo Lini, ballerino di Amici 21 di latino americano

Chi è Leonardo Lini, ballerino di Amici 21? Sua sorella è una maestra di Ballando con le stelle, ed ex allieva di Amici

Leonardo Lini è un ballerino che ha ottenuto un biglietto per il serale di Amici 21.

Chi è Leonardo Lini

Leonardo Lini è nato l’8 luglio 1998 ed è originario di Bassano del Grappa. Entra nella scuola di Amici 21 per volontà della maestra Alessandra Celentano, è fratello di Giada Lini (maestra di Ballando con le stelle ed ex allieva di Amici). Segno zodiacale cancro, sappiamo che in passato ha partecipato anche ai campionati italiani di Ballo Latino Americano nel 2021.

Leonardo ha confessato più di una volta di aver iniziato tardi a ballare rispetto ad altri, ma che ora non può più farne a meno.

Intervento chirurgico

Il ballerino in passato ha subito un intervento alla spalla che lo ha fatto preoccupare. Oggi sta bene ed è un concorrente di Amici 21 che ha ottenuto la maglia d’oro per accedere al serale.

Vita privata

Leonardo è un ballerino molto attento alla sua privacy e non sappiamo se sia o meno fidanzato. Scorrendo il suo profilo Instagram si trova una foto del 2020 tra lui ed una misteriosa ragazza mora ma non sappiamo se sia effettivamente la sua ragazza.