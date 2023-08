Festival di Venezia 2023, tutti i film in concorso alla mostra del cinema

Tutti i film in concorso al Festival del Cinema di Venezia 2023: sono 23 le pellicole in lizza per il Leone d'oro, di cui ben sei italiane.

Festival del Cinema di Venezia 2023, tutti i 23 film in concorso. Scopriamo le pellicole più attese in questa 80esima edizione della Mostra Internazionale d’arte cinematografica.

Festival del Cinema di Venezia 2023, tutti i 23 film in concorso alla mostra

È tutto pronto per la 80esima edizione del Festival del Cinema di Venezia, in programma dal 30 agosto al 9 settembre 2023. Nonostante qualche contrattempo e le tante assenze causate dallo sciopero di autori e attori di Hollywood, la rassegna cinematografica più attesa dell’anno è pronta a partire. Saranno ben 23 i film in concorso, di cui sei italiani. Tra questi spicca Comandante, pellicola diretta da Edoardo De Angelis scelta come film d’apertura dopo il rinvio dell’uscita di Challengers di Luca Guadagnino. Quali sono le pellicole in lizza per il Leone d’oro?

L’elenco dei film in gara: sono ben sei i titoli italiani

Ecco l’elenco completo dei film in gara al Festival di Venezia 2023. I sei titoli italiani sono i seguenti:

Comandante , di Edoardo De Angelis .

, di . Io Capitano , di Matteo Garrone .

, di . Finalmente l’alba , di Saverio Costanzo .

, di . Enea , di Sergio Castellitto .

, di . Lubo , di Giorgio Diritti .

, di . Adagio, di Stefano Sollima.

Ecco invece i restanti 17 film in gara:

Aku wa sonzaishinai , di Ryūsuke Hamaguchi .

, di . Bastarden , di Nikolaj Arcel .

, di . La Bête , di Bertrand Bonello .

, di . El Conde , di Pablo Larraín .

, di . Dogman , di Luc Besson .

, di . Ferrari , di Michael Mann .

, di . Holly , di Fien Troch .

, di . Hors-Saison , di Stéphane Brizé .

, di . Kobieta z… , di Małgorzata Szumowska e Michał Englert .

, di e . Maestro , di Bradley Cooper .

, di . Memory , di Michel Franco .

, di . Origin , di Ava DuVernay .

, di . The Killer , di David Fincher .

, di . Povere creature! , di Yorgos Lanthimos .

, di . Priscilla , di Sofia Coppola .

, di . Die Theorie von Allem , di Timm Kröger .

, di . Zielona granica, di Agnieszka Holland.

Dove seguire in tv il Festival del Cinema di Venezia?

La Mostra Internazionale d’arte cinematografica sarà seguita in diretta dai canali Rai, a partire dalla Cerimonia di Apertura, in programma il 30 agosto alle 18.45. Il Festival sarà l’argomento principale dei tanti rotocalchi Rai, da Unomattina Estate, ad Agorà ed Estate in diretta. Gli eventi più significativi verranno inoltre riassunti su Rai Movie in seconda serata nella rubrica Venezia Day, fino alla fine della rassegna. La Cerimonia di Chiusura e la premiazione del 9 settembre verranno trasmesse su Rai Movie e in diretta streaming su Rai Play.