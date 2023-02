Paola Egonu a Sanremo 2023: attacco di Salvini e difesa di Rula Jebreal

Paola Egonu sarà la co-conduttrice a Sanremo durante la terza serata della 73esima edizione del Festival. Sul suo possibile monologo, è arrivato l’attacco di Matteo Salvini.

Paola Egonu a Sanremo 2023: attacco di Salvini

Paola Egonu è la campionessa della pallavolo femminile italiana e salirà sul palco del Festival di Sanremo come co-conduttrice della terza serata. Sul possibile suo monologo su temi razziali, è arrivato l’attacco del leader della Lega Matteo Salvini. “Paola Egonu è una grande sportiva, una grande pallavolista, ma spero non venga a fare una tirata al Festival sull’Italia Paese razzista, perché gli italiani possono avere tanti difetti ma non sono razzisti. E’ un popolo che accoglie, che allunga la mano a tutti”, così ha parlato Salvini, ospite di ‘Non stop news’ su Rtl 102.5.

Poi, ha aggiunto il vicepremier: “Mi auguro che gli italiani, che hanno già molti problemi, non si sentano colpevolizzati da chi usa la tv pubblica per fare la morale a qualcuno”.

La difesa di Rula Jebreal

Rula Jebreal è però intervenuta per difendere la pallavolista ma soprattutto per attaccare Salvini. “ ‘Spero Egonu non faccia un monologo sul razzismo, perché in Italia non c’è’. Parole di un famigerato razzista, che ha reso l’Italia un paese razzista…Leader di un partito che ha candidato Traini, il nazista che sparò a 6 persone di colore, lo stesso colore di pelle di Egonu “, ha scritto la giornalista palestinese sui social.