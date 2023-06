Buon compleanno a Johnny Depp per i suoi 60 anni: i film più belli

Buon compleanno a Johnny Depp che oggi compie 60 anni. Un artista completo, tra recitazione, regia e musica. Per celebrare il suo traguardo, andiamo a ripercorrere la sua carriera.

Ci si soffermerà sui film più belli ai quali ha preso parte.

I 60 anni di Johhny Depp: le pellicole migliori

Nato il 9 Giugno 1963, Johnny Depp si è fatto conoscere per la sua bravura in qualità di attore. Lo statunitense, a 60 anni, ne ha di cose da raccontare: tra i set cinematografici, le sue avventure musicali e la sua vita privata, che narra una vicenda burrascosa con la sua ex moglie, Amber Heard, conclusasi poco più di un anno fa, dimostrando l’innocenza dell’americano.

In tutti questi anni, l’artista vanta moltissime pellicole a cui ha partecipato, spesso nei panni del protagonista. Ecco allora le sue pellicole più belle e famose:

(1990) – Si tratta di una fiaba di stampo gotico che vede come protagonista un “ragazzo artificiale” che si mostra però senza mani; al loro posto si ritrova appunto delle forbici. Buon compleanno Mr. Grape (1993) – Una trama toccante e commovente, in cui Johnny Depp impersonifica Gilbert Grape, uomo che si prende cura della sua famiglia nonostante le difficoltà. Improvvisamente conosce però Becky, che gli scombussola i piani.

(2000) – Uno dei film che più lo ha reso celebre: in questa pellicola l’attore veste i panni di un gitano molto attraente, di nome Roux, che approda in una piccola città in Francia. In questo luogo farà la conoscenza di Vianne, una mamma single che ha appena aperto un’attività in cui produce cioccolato. I due lotteranno affinché i pregiudizi delle persone del posto vengano superati. Pirati dei Caraibi: La maledizione della prima luna (2003) – Una delle proiezione più importanti di tutta la sua carriera. Passato da essere conosciuto a consacrarsi a tutti gli effetti. Primo capitolo della “saga” che lo vede impegnato nel ruolo di Jack Sparrow, un capitano “cattivo” ma dal cuore fragile, spesso fuori tra le righe e impossibile da comprendere.

(2016) – Inserito nel cast di quello che sarebbe il prequel di Harry Potter, questa volta è il cattivo della storia: Grindelwald. La sua grandissima prestazione gli ha permesso anche di partecipare al secondo capitolo. Il caso Minamata (2020) – Il film riprende il libro di Aileen Mioko Smith e William Eugene Smith; racconta la storia di un fotografo documentarista americano che cerca di documentare la difficile situazione in Giappone.

Queste sono soltanto alcune delle proiezioni attribuite a Johnny Depp che, nel corso degli anni, ha dimostrato di essere un punto di riferimento nel campo cinematografico.