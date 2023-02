Rosa Chemical, sul bacio con Fedez torna a parlare e poi si confessa sulla sua famiglia

Rosa Chemical ritorna a parlare del bacio con Fedez e si è confessato anche sulla sua famiglia. L’artista è al centro di polemiche sia politiche sia mediatiche per alcune foto hard uscite con una sua ex fidanzata che lavora nel mondo del porno.

Rosa Chemical, sul bacio con Fedez torna a parlare

Rosa Chemical torna sul tema del bacio a Fedez, dichiarando a La Repubblica che “non ne voglio più parlare”. Ma dice che lo scandalizzano “i retrogradi, i bigotti e le persone con i paraocchi”. E a Maddalena Morgante di Fratelli d’Italia che ha detto che il suo è l’ennesimo spot in favore del gender risponde “mi dispiace che la gente critichi senza sapere. Ero consapevole che parlasse di una cosa che non conosceva. Vorrei sapere se si è ricreduta su di me… Penso di no”. Poi, ancora una volta sul festival e sulle polemiche: «Se i politici non vogliono sapere quello che succede e non sono curiosi, come pensano di capire la società?

Poi si confessa sulla sua famiglia

L’artista ha parlato anche della sua famiglia: “Mia madre è estetista, papà è imprenditore e vive all’estero. Sono separati da quando avevo quattro anni, sono cresciuto con mamma ma lo sento. Non facciamo un quadretto patetico. Sono figlio unico. Mia madre mi ha cresciuto con amore, insegnandomi a essere libero, dicendomi che si pagano le conseguenze delle proprie azioni: “Fai quello che ti pare, la vita è tua”“. Ma quando ha deciso di tatuarsi la faccia la madre non gli ha parlato per una settimana: “Ci ho sofferto”.

LEGGI ANCHE: Emilio Fede commenta l’assoluzione di Berlusconi: “Rivincita ma solo io ho perso tutto”