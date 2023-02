Fedez e Chiara hanno litigato? Il gelo sui social post Sanremo

Il post Sanremo per Chiara Ferragni e Fedez potrebbe rivelarsi più difficile e con più ostacoli del previsto. Sì perchè, secondo numerosi rumors post sanremesi, i due hanno litigato dopo il bacio tra Rosa Chemical e Fedez.

Fedez e Chiara hanno litigato?

Dopo il Festival di Sanremo 2023, quindi, in casa Ferragnez tira una brutta aria. E lo dimostra il fatto che i due, da diverse ore dopo il festival, non hanno ancora pubblicato un post o una foto insieme. L’ultimo accenno di Fedez alla moglie Chiara sui social consisterebbe in un tweet di lui che recitava “Sono orgoglioso di te. Ti amo” rivolto ovviamente alla moglie. Poi più nulla. L’influencer, per ora, non ha fatto altro che pubblicare storie in compagnia di amici e parenti, ma Fedez ancora non c’è. Altri gossip più maligni insinuano che Chiara sia arrabbiata con il marito perchè in più occasioni, a Sanremo, le ha rubato la scena.

Il motivo del litigio

A far scattare un litigio tra Fedez e Chiara Ferragni, sarebbe stato, in modo particolare, il siparietto spontaneo con Rosa Chemical, che ha trascinato il rapper sul palco per poi dargli un lungo bacio sulla bocca. In alcune riprese dietro le quinte la coppia, in particolare, è stata vista discutere con foga dopo l’episodio. Per il momento nessuno dei due ha ancora parlato apertamente di quanto successo e si vocifera che Chiara si sia anche arrabbiata per qualche bevuta di troppo del marito assieme a qualche ospite di Muschio Selvaggio (bevute che dovrebbe moderare, specie dopo l’operazione di Fedez al pancreas).