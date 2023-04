Taranto, scontro frontale tra due auto: ci sono tre morti

Dalle aggressioni agli omicidi, fino ad arrivare a fatti di cronaca leggermente diversi, tra cui quello che coinvolge la città pugliese. A Taranto lo scontro frontale tra due auto è stato letale per tre giovani, che hanno perso la vita.

Due di loro sono deceduti sul colpo, mentre l’altro non è riuscito a sopravvivere una volta portato in ospedale.

Scontro frontale tra auto, succede a Taranto

È accaduto nei dintorni di Taranto, precisamente sulla strada provinciale che collega Ginosa a Ginosa Marina, luogo in cui è avvenuto un tragico incidente tra due autoveicoli nella tarda serata di Giovedì 27 Aprile. L’ennesimo scontro avvenuto nel territorio pugliese. Coinvolte nella vicenda due Fiat Punto che, scontratesi, hanno causato la morte di tre persone, due di esse su colpo. Un uomo e una donna di origini rumene e un uomo di Ginosa Marina. I tre avevano rispettivamente 30, 27 e 25 anni. Oltre ai tre decessi, si conta anche una persona che è rimasta ferita nello scontro, attualmente nell’ospedale di Castellaneta.

Ad intervenire sul posto sono stati carabinieri e vigili del fuoco; questi ultmi si sono trovati costretti a tagliare le lamiere degli autoveicoli per riuscire ad estrarre i corpi delle vittime. Non è però un caso che sia successo su quella strada (la ex provinciale 580) che già in passato ha mostrato diversi incidenti.

Intervenuto all’AGI (Agenzia Giornalistica Italiana), il sindaco di Ginosa (Vito Parisi) ha espresso il suo parere:

“L’incidente frontale con 3 morti è avvenuto su un tratto rettilineo, con buona visibilità, quindi dalle prime ipotesi non si escluderebbe un sorpasso azzardato. Questo sarebbe la causa del violento impatto. Quel tratto è anche il più largo, non ci sono curve ed è il più diritto. La strada in questione presenta tuttavia molte criticità, ha infatti molti incroci vivi, si interseca con delle strade di campagna e c’è un limite di velocità di 50 chilometri orari che purtroppo nessuno rispetta. La strada arriva sino a Laterza, quindi sino alla parte del Tarantino che confina con la Basilicata e con la provincia di Matera. Come Provincia di Taranto abbiamo previsto un intervento di miglioramento di quest’arteria, con la costruzione di tre rotatorie dall’importo di 600mila euro ciascuna“.

Le problematiche sono ormai conosciute e la provincia sembra pronta a prenderne atto per migliorare la sicurezza di determinate strade. Servirà però anche l’impegno dei cittadini.