Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli stanno insieme? Tutta la verità

Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli stanno insieme? La domanda aleggia tra i giornali di gossip e voci di una storia d’amore nata tra i due attori si sono fatte sempre più insistenti.

L’ultimo lavoro che i due hanno svolto insieme è piuttosto recente e non è altro che il film L’ombra del giorno (pellicola dove Riccardo e Benedetta, rispettivamente Anna e Luciano, reciteranno la parte di una coppia di innamorati).

Il film sarà disponibile al cinema a partire dal 24 febbraio 2022 ed è pronto a sorprendere. A volte però può accadere che, come nelle più belle favole, la storia d’amore di un film diventi anche realtà.

Riccardo e Benedetta, la foto scoop

Che tra i due ci fosse del tenero, anche durante il girato del set, era abbastanza palese ma i due, almeno nei primi mesi di conoscenza, avevano cercato di nascondersi alle telecamere.

Oggi invece, a distanza di mesi, i due attori hanno deciso di uscire allo scoperto e di far sapere anche ai loro followers la loro storia d’amore. Benedetta Porcaroli infatti, sul suo profilo Instagram, ha deciso di pubblicare la prima foto di coppia con Riccardo Scamarcio ricevendo tantissimi apprezzamenti. Benedetta Porcaroli ha 23 anni mentre Riccardo Scamarcio 42, ma la differenza d’età tra i due non pare essere assolutamente un problema.

Un vero e proprio colpo di fulmine sul set, dunque, che ha avvicinato i due attori in pochissimo tempo. I due, ad ogni modo, erano già stati paparazzati insieme mentre si davano un un bacio durante un pranzo al ristorante.

Una conferma del fatto che l’attore Riccardo Scamarcio si è lasciato con Angharad Wood (da cui ha avuto da pochi mesi la sua prima figlia, Emily) anche se, nel corso di una recente intervista a DRepubblica, aveva preferito non esporsi sulla nuova love story. “Non voglio commentare la legittima curiosità verso qualcosa di bellissimo come l’amore – aveva infatti sottolineato in quell’occasione – il motivo è una questione di principio: sono fatti nostri“.