Su Sky arriva Paramount+, al via la nuova partnership

Su Sky arriva la partnership con Paramount +,novità siglata a livello europeo tra il Gruppo Sky e Paramount che da oggi, venerdì 23 settembre, prende il via anche in Italia.

Da oggi la nuova partnership arriva infatti su Sky Glass e su Sky Q portando in dote le sue oltre 8mila ore di intrattenimento tra film di successo e prime visioni, produzioni originali ed esclusive, una ricca offerta di serie tv e il meglio dell’animazione per i più piccoli.

Tutti gli abbonati a Sky Cinema potranno aderire a un’offerta dedicata per accedere all’intero catalogo della piattaforma di streaming senza costi aggiuntivi sul loro abbonamento. Il nuovo servizio rende disponibili alcuni titoli cinematografici più recenti ma anche grandi classici e pellicole intramontabili come “Mission Impossible”, “Grease” e “Il Padrino”.

Ai clienti Sky Glass e Sky Q con Sky Cinema basterà utilizzare il controllo vocale, dire semplicemente “Attiva Paramount+” e seguire le istruzioni.

Per chi è abbonato a Sky Cinema con My Sky, oltre a trovare una selezione di contenuti Paramount+ sul proprio catalogo on demand, sarà sufficiente andare nella propria area Fai da te alla sezione Offerte per te per poter accedere al servizio completo. Successivamente occorrerà creare un account o associare all’offerta un account Paramount+ già esistente per poter accedere all’app non soltanto da Sky Glass e Sky Q ma anche da tutti gli altri dispositivi dove la piattaforma è disponibile.