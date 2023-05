Emilia Romagna, chi è il rider insultato e licenziato per essere andato come volontario nelle zone colpite dall’alluvione

Emilia Romagna, chi è il rider che ha fatto i conti con il licenziamento per essersi recato come volontario nelle zone colpite dall'alluvione

Emilia Romagna, chi è il rider che è stato licenziato dalla pizzerie per cui lavorava con l’unica colpa di aver preso dei giorni di permesso per recarsi come volontario nelle zone più colpite dall’alluvione.

Emilia Romagna, chi è il rider insultato e licenziato

In queste ore sta facendo discutere la vicenda che ha visto protagonista Marco Santacatterina, uno studente universitario di 24 anni, che nel weekend svolgeva il lavoro di rider per una pizzeria nel vicentino. Il giovane aveva deciso di chiedere dei giorni di permesso da lavoro per raggiungere le zone più colpite dall’alluvione. Tuttavia, si è ritrovato un messaggio sul suo Whatsapp inaspettato e che lo ha lasciato di sasso.

Era andato come volontario nelle zone colpite dall’alluvione

“Sei un c…, un buffone, mi fai ridere. Vai pure ad aiutare, io mi troverò qualcun altro. Bye bye”, sono state le parole del suo datore di lavoro che così l’ha prima insultato e poi licenziato. In un’intervista concessa a Repubblica, Marco non ha voluto nominare la pizzeria per evitare “esecuzioni sommarie”. Il giovane è stato di preciso come volontario a Cesena assieme alla sorella, dando il proprio contributo, affermando di “Essere tornato con il cuore pieno di speranza”.

Nell’intervista, il giovane volontario ricorda anche un episodio di tanti anni fa che è ritornato nella sua mente oggi e l’ha spinto a partire per dare un contributo. “Una cosa simile è successa anche qua in Veneto nel 2010, dove abito io. Ero un bambino ma ricordo quei giorni. Vedendo il dramma dell’Emilia Romagna ho pensato: ora sono grande, posso fare qualcosa. Così mi sono rimboccato le maniche”, ha raccontato Marco.

