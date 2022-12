Riccardo Scamarcio-Angharad Wood è ritorno di fiamma: l’ex coppia è tornata insieme?

Riccardo Scamarcio e Angharad Wood sono tornati insieme? Ad un anno dalla loro separazione, sembra confermato il ritorno di fiamma tra l’attore e la manager. I due sono stati beccati insieme a Napoli insieme alla figlia Emily.

Riccardo Scamarcio e Angharad Wood di nuovo insieme, risboccia l’amore?

Sembra tornato l’amore tra Riccardo Scamarcio e Angharad Wood. Il noto attore pugliese sembra essere tornato tra le braccia della sua ex, con la quale aveva chiuso i rapporti oltre un anno fa.

Il belloccio di Trani è stato infatti avvistato a Napoli in compagnia di Angharad, con la quale pare aver ritrovato una grande complicità. I due sono stati paparazzati assieme intenti a passeggiare e far shopping per la città campana, in atteggiamenti molto intimi. Altri scatti li riprendono affacciati al balcone di un hotel dove alloggiano insieme alla figlia piccola, che oggi ha circa un anno e mezzo. La giornata si è conclusa con una cena in famiglia in un ristorante, dove hanno incontrato e chiacchierato con Belen Rodriguez.

La passione passeggera con Benedetta Porcaroli: “Le coppie si prendono e si lasciano”

Riccardo Scamarcio aveva chiuso la storia con la manager, madre di sua figlia Emily, appena un anno fa, stregato dalla collega Benedetta Porcaroli. La relazione tra i due attori, tuttavia, pare essere ormai naufragata, in quella che pare sia stata nient’altro che una passione passeggera. Ne ha parlato la stessa Benedetta in un’intervista a Vanity Fair: “Le coppie si prendono e alla fine si lasciano.

Sono cose della mia vita che adesso non vorrei fossero messe in mezzo. Anche per evitare polemiche inutili”