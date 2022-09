Vasco Rossi, nuovo tour annunciato: le parole dell’artista e i numeri dei concerti 2022

Vasco Rossi, nuovo tour: il cantante nelle ultime ore ha utilizzato i suoi canali social per annunciare il suo nuovo e prossimo giro negli stadi italiani. Le ultime tappe dei suoi concerti hanno fatto registrare come sempre presenze numerosi con numeri importanti. Tutti gli appassionati della sua musica non aspettano altro che il calendario delle date per prenotarsi immediatamente.

Vasco Rossi, nuovo tour annunciato

Vasco Rossi non è stanco di girare e fare musica.

Nelle scorse ore sui suoi canali social è arrivato l’annuncio del suo nuovo tour 2023. “Se non ci sarà la fine del mondo… a giugno ci vediamo di sicuro negli stadi!!”, ha scritto l’artista. Tuttavia, alcuni segnali erano già stati mandati nei giorni scorsi: “Nel pomeriggio incontrerò una fedelissima e selezionata rappresentanza de il ‘Blasco fan club’. Questa sarà la nostra quattordicesima volta insieme… Intimamente… vicini. Solitamente mi concentro su una canzone e tutto il discorso ruota intorno al testo… Credo che oggi invece parlerò di…”, e tra gli hashtag del post era presente un chiaro ed evidente “#vascolive”.

Il tour del 2023, i cui biglietti dovrebbero essere messi in vendita già quest’autunno, dovrebbe riportare Vasco ad esibirsi nei principali stadi italiani.

I numeri dei concerti 2022

I numeri dell’ultimo tour di Vasco sono stati sorprendenti confermando quelli che sono gli standard del cantante. Il tour Finalmente insieme, si è poi concluso il 30 giugno con un concerto, andato sold out mesi prima, allo Stadio Olimpico Grande Torino con 40mila spettatori.

Per le 11 tappe da nord a sud dell’Italia sono stati venduti 701mila biglietti. Dunque, Vasco non si ferma e si appresta a presentare nuove date e tappe in giro per gli stadi italiani. In autunno dovrebbero uscire.

LEGGI ANCHE: Max Laudadio nel parcheggio a Varese aggredito: presi a calci e pugni lui e il cameraman