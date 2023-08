Allarme tornado in Italia: quando è previsto e le regioni a rischio secondo il Cnr

Allarme tornado in Italia: possibile che i fenomeni atmosferici potrebbero arrivare così come sono già presenti in America.

Allarme tornado in Italia: dopo i twister che si stanno abbattendo in America, ben presto anche la Penisola italiana potrebbe essere soggetta a questi terribili fenomeni meteorologici. A rivelarlo è uno studio poratato avanti dai ricercatori del Cnr-Isac.

Allarme tornado in Italia: quando è previsto

In questi giorni i tornadi si stanno abbattendo in America ma a quanto pare presto potrebbero arrivare anche in Italia. A comunicarlo è stato uno studio pubblicato sulla rivista Atmospheric Research dai ricercatori del Cnr–Isac, l’Istituto di scienze dell’atmosfera e del clima del Consiglio nazionale delle ricerche. Lo studio conferma però che a causa dei cambiamenti climatici l’area del Mar Mediterraneo sarà sempre più soggetta a questi eventi. Infatti, l’ultimo registrato in Italia è quello del 1° Agosto a Cavallino, in provincia di Venezia. Dunque, molto dipenderà dal cambiamento del clima e quest’estate 2023 sembra proprio che non sia per niente regolare.

Le regioni a rischio secondo il Cnr

Per l’Istituto di scienze dell’atmosfera e del clima (ISAC) sono diverse le regioni italiane a rischio tornado. “Al momento non è possibile prevedere l’arrivo o meno di un tornado, ma gli studi e le ricerche del CNR hanno evidenziato una tendenza maggiore in alcune regioni“. Secondo lo studio in Italia a rischio sono le regioni centrali che si affacciano sul Mar Tirreno come il Lazio, ma anche le regioni sud-orientali come la Puglia, la Calabria. Non solo, a rischio tornado c’è anche tutta la zona della Pianura Padana. Nello studio si legge che “le regioni centrali tirreniche Italiane possono essere definite come un hot-spot per i tornado nell’area mediterranea”.

