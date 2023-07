Barbara D’Urso contro Er Faina: la conduttrice perde la causa per gli insulti ricevuti

Barbara D’Urso contro Er Faina: la conduttrice campana ha perso la causa intentata contro Damiano Coccia che l’aveva insultato sui social. Il giudice ha chiuso la vicenda dando ragione a Er Faina che però più volte ha insultato la D’Urso.

Barbara D’Urso contro Er Faina

Barbara D’Urso ha perso la causa contro Er Faina che aveva insultato la conduttrice. Damiano Coccia, alias Er Faina, aveva definito la conduttrice “imbecille” in un video sui social network. Appellativo che aveva spinto la conduttrice campana ad agire legalmente nel 2019. La D’Urso si era definita “cretina”, autoironizzando su se stessa. E Damiano Coccia aveva colto l’occasione aggiungendo un altro appellativo offensivo: “Più che cretina, sei n’mbecille”. Er Faina si è scagliato a più riprese contro Barbara D’Urso nei suoi video postati sui social. Più volte, tra il 2015 e il 2018, l’aveva attaccata con vari appellativi, più o meno offensivi.

La conduttrice perde la causa per gli insulti ricevuti

Il caso è stato chiuso dal giudice: L’espressione, come riconosce il gip nel motivare l’archiviazione, è “di cattivo gusto (anche per il tono aggressivo della voce), ma appare in linea con il personaggio, caricato ed esagerato. Nessuno penserebbe mai di considerare davvero la conduttrice una persona di poco valore per le propalazioni di un tale soggetto”.

Il giudice ha sottolineato come “la conduttrice ha scelto di non dare peso per un periodo ai commenti di Coccia, perché è da ritenersi che sia stata informata, se non direttamente, quanto meno dal suo entourage”. Tanto più che la conduttrice è “una che lavora nel mondo dello spettacolo e in televisione, presta attenzione massima ai social network”.

