Re Carlo III, proclamazione al palazzo di Saint James di Londra: a che ora, dove vedere in tv e in cosa consiste

Re Carlo III, proclamazione del nuovo sovrano d’Inghilterra sarà nella mattinata di sabato 10 settembre 2022. Tutto è pronto per la cerimonia ed anche in Italia sarà possibile seguire l’evento in diretta televisiva.

Re Carlo III, proclamazione al palazzo di Saint James di Londra: a che ora e dove vedere in tv

Carlo alle ore 10 di Londra, 11 in Italia, sabato 10 settembre 2022, sarà ufficialmente proclamato Re.

La proclamazione avverrà nel palazzo di Saint James, il più antico dei palazzi reali nella capitale. Per seguire l’evento in tv ci sono due possibilità:

Su Rai 1 dalle 10.30 verrà trasmesso uno speciale Tg1 in onda fino alle 11.30.

verrà trasmesso uno speciale Tg1 in onda fino alle 11.30. Su Rete 4 dalle 10.55 con lo speciale Tg4“Il giorno di Carlo” con ospiti, tra gli altri, Umberto Brindani e Antonio Caprarica.

In cosa consiste la cerimonia

Complessivamente, oltre 700 persone hanno diritto di prendere parte alla cerimonia, ma dato il breve preavviso la presenza dovrebbe essere più limitata (nel 1952 furono presenti circa 200 persone).

Carlo parteciperà alla seconda parte della seduta, in cui farà una dichiarazione e firmerà il giuramento con cui si impegnerà a preservare la Chiesa di Scozia e la continuità del governo. Al termine della seduta la Proclamazione Principale verrà letta dal balcone del palazzo che si affaccia sulla Friary Court; un’ora dopo verrà letta al Royal Exchange della City e a mezzogiorno in Scozia, Irlanda del Nord e Galles.

In seguito, il governo britannico guidato dal premier Liz Truss incontrerà poi il nuovo monarca Carlo III alle 15.30 ora italiana: lo hanno reso noto fonti di Downing Street.

