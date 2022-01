Chi è Ylenia Azzurretti, fidanzata di Frank Matano

Chi è Ylenia Azzurretti: il suo nome è strettamente legato alla figura del comico e presentatore Frank Matano. Lavora nel mondo dello spettacolo e ha origini campane.

Chi è Ylenia Azzurretti

Ylenia Azzurretti è nata nel 1989 ed è originaria di Caserta. Lavora nel mondo dello spettacolo. In particolare Ylenia è una regista di documentari e durante la sua carriera ha collaborato anche con i The Jackal. Non solo, Ylenia ha anche conseguito una laurea in Lettere Moderne presso l’Università degli studi di Napoli Federico II ed è una grandissima appassionata di scrittura.

Un passione che l’ha spinta a sperimentare lanciandosi nel mondo della regia e della sceneggiatura.

Si avvicina al cinema di fiction come aiuto regia e con collaborazioni a sceneggiature. Ma la ricerca del mezzo d’espressione la porta finalmente ad approdare al cinema documentario attraverso la prima edizione dell’Atelier di Cinema del Reale FILMaP con il coordinamento pedagogico di Leonardo Di Costanzo: esperienza all’interno della quale realizza il suo primo cortometraggio “Cristian Diorio” vincitore del premio speciale per il miglior cortometraggio italiano al Festival “A corto di donne.”

Fidanzata di Frank Matano

Ylenia Azzurretti balza nelle notizie di gossip perché è la fidanzata di Frank Matano. I due sono entrambi originari di Caserta e probabilmente si sono conosciuti in particolare durante l’esperienza professionale con i The Jackal. Sono molto attivi e presenti sui social insieme, in particolare su Instagram.

