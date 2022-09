Chi è Carlo III, figlio della Regina Elisabetta II e nuovo re

Chi è Carlo III, primo figlio della Regina Elisabetta e da oggi, 8 settembre 2022, re? Ecco qualche informazione su di lui.

Carlo III d’Inghilterra e Lady Diana Spencer si incontrarono per la prima volta nel 1977 quando il principe Carlo aveva quasi 30 anni e Diana era sedicenne. Quattro anni più tardi, però, sbocciò l’amore, nel corso di una vacanza estiva. La proposta di matrimonio arrivò nel 1981 e sempre in quell’anno, il 29 luglio 1981, si sposarono. La coppia ebbe due figli: William, nato nel 1982, e Henry, conosciuto come Harry, nato nel 1984.

Con gli anni, però, la relazione andò a naufragare e fino a che i due, nel 1996, decisero di divorziare.

Dopo il divorzio, però, alcune voci parlavano di una relazione extraconiugale tra il principe del Galles Carlo e Camilla Shand.

Lady Diana morirà l’anno successivo nel tragico incidente di Parigi.

La storia d’amore con Camilla

A circa 8 anni dal tragico incidente di lady Diana, Carlo e Camilla ufficializzarono il proprio fidanzamento e il 9 aprile 2005 si sposarono.

Inizialmente la prospettiva di risposarsi dopo un divorzio non era ben vista, ma con il consenso di Elisabetta II, del Parlamento e della Chiesa d’Inghilterra, aprirono la strada alla coppia che è stata in grado di sposarsi e coronare il loro amore. I due hanno vissuto a Londra nella residenza di Clarence House sul Mall finché non sono diventati, oggi, 8 settembre 2022, rispettivamente re e regina consorte.

