Enrico Griselli, chi è il marito di Serena Autieri: vita privata, carriera, figli

Chi è Enrico Griselli, marito di Serena Autieri. Scopriamo qualche informazione in più sul compagno di vita dell’attrice e conduttrice napoletana, nel 2023 alla guida di Unomattina Estate. Cosa sappiamo sul suo conto?

Chi è Enrico Griselli, marito di Serena Autieri: vita privata e carriera

La nota conduttrice televisiva Serena Autieri è sposata dal 2010 con Enrico Griselli, noto manager e produttore teatrale. Nato e cresciuto a Spoleto, la sua professione lo ha portato in tutto il mondo e oggi lavora spesso persino a Dubai. Ad oggi lavora ancora a diversi progetti e spettacoli per i palchi italiani, ai quali spesso collabora anche sua moglie.

Presentati da alcuni amici, Enrico e Serena si sono avvicinati proprio grazie alla comune passione per il teatro. Inizialmente, però, la loro relazione è andata avanti solo a distanza. Lo spiega la stessa Autieri in una recente intervista: “Per un mese e mezzo ci siamo sentiti e conosciuti solo per telefono. È stato meglio così, non abbiamo bruciato le tappe”. Il loro primo incontro arriva molto dopo, sulle rive del Lago di Como, quando i due sono ormai già innamorati cotti. È la prima di tante, romantiche fughe d’amore, tra le quali spicca un fine settimana nel deserto degli Emirati Arabi. Non ci vuole molto perché la coppia decida di fare il grande passo: l’11 settembre 2010 Enrico e Serena si sposano al Duomo di Spoleto.

Vita privata: il rapporto con la moglie e la figlia

Serena ed Enrico sono ancora oggi innamoratissimi, come spiega l’attrice in un’intervista: “Siamo fortunati. C’è l’amore e c’è la stima reciproca, che è un grande afrodisiaco: la passione si accende nella testa e si trasmette al corpo. Mai scordarsi di alimentare la fiamma. La passione è fondamentale, tiene in piedi la coppia, è un bel collante. Non va data per scontata: bisogna lavorarci, ritagliarsi spazi e momenti”. Dal loro amore, nel 2013, nasce la loro figlia, la piccola Giulia Tosca, che ha sviluppato una grande passione per la ginnastica artistica.