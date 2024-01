Don Antonio Romano, chi è il sacerdote di Avellino che ha confessato l’amore per una donna

Don Antonio Romano ha annunciato ai suoi fedeli e non solo di rinunciare alla tonaca per l'amore per una donna.

Don Antonio Romano è il sacerdote che ha annunciato di lasciare la tonaca per l’amore di una donna. La notizia arriva dalla provincia di Avellino, in Campania.

Don Antonio Romano, chi è il sacerdote di Avellino

Don Antonio Romano è il sacerdote che ha annunciato di “spogliarsi” per amore di una donna. Per bene 23 anni è stato parroco di Chiusano San Domenico in provincia di Avellino.

Lo scorso 18 ottobre Don Romano ha chiesto al vescovo della Diocesi di Avellino, monsignor Arturo Aiello, di essere sollevato da incarichi e obblighi connessi al sacerdozio. Nelle scorse ora è, così, arrivato il suo annuncio ai fedeli della sua parrocchia e non solo.

Ha confessato l’amore per una donna

La notizia è arrivata dallo stesso, ormai, ex sacerdote che ha pubblicato un post sui social: “Dopo una lunga amicizia, ho scoperto di amare una donna con la quale condivido sentimenti, aspirazioni, progetti, valori, fede principi e ideali. Non posso continuare a combattere contro la mia natura”.

Poi, don Antonio si scusa per “aver indugiato per parecchio tempo nel prendere questa decisione: dopo un lungo travaglio interiore, adesso i tempi sono maturi. In questi anni ho acquisito maggiore consapevolezza di me e di ciò che mi circonda e questo mi ha dato più coraggio e determinazione”. Inoltre, intende però continuare ad essere “missionario laico” nell’associazione ‘Sulle tracce degli invisibili’ da lui fondata a favore dei bambini del Burundi. Infine, sul celibato: “Non ho mai nascosto le mie convinzioni – riporta l’Ansa – su questa imposizione come conditio sine qua non per accedere al sacerdozio: la rispetto e non pretendo che la cambino per me”.

