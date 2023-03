Equinozio di Primavera 2023: perché cade il 20 marzo e cosa significa

Equinozio di Primavera nel 2023 cade il 21 marzo ma non è sempre la stessa data ma può essere la stessa per tanti anni. Ad esempio, continuerà a cadere il 20 marzo fino al 2102. Ecco cosa significa questo particolare fenomeno.

Equinozio di Primavera 2023: perché cade il 20 marzo

Il 20 marzo 2023 cade l’Equinozio di Primavera. L’equinozio di marzo, che ogni anno cade tra i giorni 20 e 21, rappresenta l’inizio della stagione primaverile. Cade in questi giorni perché da questi momenti nel nostro emisfero il periodo di luce comincia ad allungarsi rispetto a quello di buio e l’inverno cede il posto alla primavera.

Cosa significa

Equinozio è una parola che deriva dal latino aequinoctium, composta da aequus, che significa “uguale”, e nox, cioè “notte”. A spiegare il fenomeno è Edu Inaf, magazine di divulgazione dell’Istituto Nazionale di Astrofisica, “tutto ciò è legato all’inclinazione di 23°27′ dell’asse terrestre rispetto al piano orbitale del pianeta, e questo è anche il motivo alla base della durata variabile di giorno e notte e dell’alternarsi delle stagioni“. Rappresenta un preciso momento astronomico e naturale che comporta l’intersecazione del circolo di illuminazione con l’asse terrestre; in questo preciso momento in tutti i luoghi della Terra la giornata è scandita da 12 ore di luce e 12 ore di buio.

