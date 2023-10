Rai, Roberto Sergio a difesa di Pino Insegno: “Violenza mediatica”

Rai e Pino Insegno, la difesa di Roberto Sergio: “Non sarà cancellato, è violenza mediatica”. L’amministratore delegato della tv nazionale difende il conduttore dopo gli ascolti flop de Il Mercante in Fiera.

La Rai protegge Pino Insegno, la difesa di Roberto Sergio: “Basta violenza mediatica”

La Rai prova a mettere fine al chiacchiericcio attorno a Pino Insegno e al suo Il Mercante in Fiera. Gli ascolti deludenti hanno creato un clima di tensione attorno al game show, al punto che in molti hanno ipotizzato una sua repentina cancellazione. Voci di corridoio che, a quanto pare, hanno irritato non poco l’amministratore delegato Rai Roberto Sergio, che ha deciso di smentirle in prima persona. L’AD ne ha parlato durante l’evento Ceo for Life ad Ansa: “Voglio dare una notizia: Il Mercante In Fiera non viene chiuso. Vari blog stanno amplificando notizie false, e questo è inaccettabile. Sono indignato per la violenza mediatica e preventiva nei confronti di Pino Insegno e del suo programma. Insegno ha una storia professionale di 40 anni ed è un professionista serio che ha accettato la sfida di una programmazione molto complessa. Pertanto, non è TeleMeloni, e Insegno continuerà la sua attività con Il Mercante in Fiera“.

Il futuro de Il Mercante in Fiera e del conduttore: cosa succederà?

Nonostante Sergio si sia erto a difesa di Insegno, la realtà dei fatti non cambia: Il Mercante in Fiera arranca e, a meno di interventi drastici, rischia di diventare un flop costosissimo. I numeri parlano chiaro e spendere 30mila euro a puntata per un misero 3% di share non è uno scenario sostenibile a lungo termine. Al momento però è improbabile che la Rai riesca a cacciar fuori un sostituto adeguato che possa fare risultati migliori di punto in bianco. Inoltre fare uno sgarbo del genere ad un nome importante come Insegno, che a gennaio sarà al timone della nuova edizione de L’Eredità, non è certo l’opzione migliore.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

Quali sono le possibili soluzioni, quindi? Al momento la Rai starebbe pensando di attirare un po’ di pubblico con un’esca gustosa, concorrenti vip che accendano un po’ di interesse tra gli spettatori. In alternativa, si parla di un possibile compromesso con Pino Insegno, con cui tenerlo occupato fino a gennaio. Dopo la cancellazione de Il Mercante in fiera, il conduttore verrebbe “dirottato” al Tale e Quale Show, dove affiancherebbe sul palco Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni.