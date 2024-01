Sinner-Djokovic in semifinale Australian Open: quando giocano e dove vedere il match

Sinner-Djokovic si sfideranno in semifinale ed ancora una volta saranno uno contro l'altro in una competizione importante.

Sinner-Djokovic sono arrivati a giocarsi la semifinale della competizione tennistica Australian Open. I due spesso si sono trovati nelle fasi finali uno contro l’altro.

Sinner-Djokovic in semifinale Australian Open: quando giocano

Jannik Sinner e Novak Djokovic si giocheranno la semifinale degli Australian Open. L’italiano ha superato Andrey Rublev ai quarti di finale con un 6-4 7-6 6-3. La semifinale è in programma domani, 26 gennaio, a Melbourne. La sfida infatti andrà in scena sul campo centrale Rod Laver Arena in Australia nel corso della sessione serale. L’orario previsto al momento è non prima delle 4.30 ora italiana (le 14.30 in Australia) . Tra i due sono sei i precedenti con il bilancio complessivo che è positivo per il serbo avanti 4 vittorie a 2.

Riguardo i pronostici, secondo Poker Stars, la vittoria di Djokovic è quotata 1.36, quella di Sinner a 2.87, il successo del serbo per 3 set a 0 è dato solo a 3.25, la vittoria dell’italiano al doppio della cifra.

Dove vedere il match

Il match si può seguire in Italia sia in televisione sia in modalità streaming. La partita tra l’azzurro e il serbo sarà così trasmessa in diretta tv sui canali di Eurosport. La diretta streaming invece sarà disponibile su SkyGo, NOW, Discovery+ e DAZN.