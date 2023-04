Iva Zanicchi, dopo una puntata de Il cantante Mascherato, è caduta dalle scale e ha probabilmente alcune fratture. Ma come sta Iva Zanicchi dopo la caduta dalle scale?

Iva Zanicchi caduta dalle scale: come sta?

La famosa cantante Iva Zanicchi è caduta dalle scale dopo una puntata del cantante mascherato. Lo ha raccontato lei stessa con un video social: «Domenica sera, dopo il Cantante Mascherato, sono caduta dalle scale. Una caduta orribile, qualcun altro si sarebbe ammazzato. Mi volevano portare all’ospedale, ma per il momento non ha voluto. Sono a letto per qualche giorno. Mi hanno fatto le lastre, sospettano qualche microfrattura. Vediamo se potrò restare a casa o se dovrò andare qualche giorno in ospedale», ha detto, parlando dal letto di casa.

“Vi tengo informati”

Sempre a riguardo di quanto le è successo, Iva Zanicchi ha concluso con una battuta: «Vi tengo informati, per chi mi vuol bene. E per gli altri, pazienza… Ma penso positiva, finché son viva. Non perdete il buon umore», ha concluso. Molti i messaggi di augurio di pronta guarigione, a partire da Simona Ventura e Paola Perego.