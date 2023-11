Gué Pequeno al veleno contro i Maneskin: “Non vendono, non li ascolta nessuno”

Gué Pequeno velenosissimo, la polemica con i Maneskin: “Fanno sold out ma non vendono dischi, non li ascolta nessuno”. Il rapper dei Club Dogo ha criticato aspramente il gruppo in un podcast americano: “Non interessano a nessuno”.

Gué Pequeno contro i Maneskin, i commenti al veleno del rapper

Il rapper Gué Pequeno, membro di spicco dei Club Dogo e produttore di successo, è spesso finito al centro di polemiche per i suoi commenti al vetriolo. L’artista ha di nuovo stuzzicato il pubblico del web con un’altra schietta presa di posizione, stavolta ai danni dei Maneskin. Lo scorso ottobre Gué Pequeno ha partecipato al noto podcast americano Growing Up Italian. Nel corso dell’intervista il rapper ha detto la sua sui Maneskin, dichiarando di non gradire affatto la loro musica e di non capire il loro successo. La clip di questa parte del podcast ha preso d’assalto il web, in particolare TikTok, provocando la rabbia dei fan dei Maneskin.

Le dichiarazioni del rapper: “Non vendono dischi, non so neanche chi li ascolta”

“I Maneskin non vendono dischi in Italia, a nessuno frega niente di loro.” -ha dichiarato Gué Pequeno- “Faranno anche i sold out degli show, ma non vendono i dischi. Non lo so chi li ascolta. Ma qualcuno in quale modo lo fa, perché fanno il tutto esaurito negli stadi. Apro i social e vedo Angelina Jolie e la figlia al loro concerto. E anche negli Stati Uniti hanno fatto concerti da tutto esaurito. Mi pare siano arrivati al sold out anche a New York al Madison Square Garden. Ma cantano in inglese con musica rock. Immagina invece un rapper italiano che rappa in inglese. Quella sarebbe proprio un’altra storia. Se ho provato? Sì ma giusto per gioco”.