Quanto soldi hanno guadagnato Lulù e Jessica Selassié per la partecipazione al reality show diretto da Alfonso Signorini?

Lulù e Jessica Selassiè sono due concorrenti del Grandi Fratello Vip che sono entrate nella casa più spiata d’Italia circa 6 mesi fa. Ma quanto hanno guadagnato Lulù e Jessica per la loro partecipazione al reality?

Quanto hanno guadagnato Lulù e Jessica Selassié

Capire quanto le due sorelle Selassiè, principesse etiopi, hanno guadagnato per partecipare al reality è una curiosità di molti. Le due principesse, infatti, pur vivendo in una casa di lusso e in una situazione agiata, hanno deciso di cogliere al volo l’opportunità e partecipare al programma diretto da Alfonso Signorini.

Ma quanto è stato il loro compenso settimanale all’interno della casa? Secondo le cifre che girano sul web, le due sorelle (tra le meno conosciute dal pubblico prima dell’inizio del programma) avrebbero guadagnato circa tra i 1000 e i 3000 euro a settimana passata nella casa.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da HIH PRINCESS LULU MHS (@luluselassieofficial)

Gf Vip 6, il bottino della vittoria

A prescindere da come andrà la finale e da chi sarà la vincitrice (o il vincitore) le due sorelle – visto che sono all’interno del Gf Vip da circa 6 mesi – porteranno a casa un bel bottino personale. Chi vincerà l’edizione si porterà a casa 100.000 euro, la metà dei quali dovranno essere devoluti in beneficienza.

Non dimentichiamo che il Grande Fratello Vip 6 terminerà il 14 marzo ed è l’edizione più lunga di sempre.