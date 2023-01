Boss in incognito il 30 gennaio: chi sono il proprietario e l’azienda protagonisti della puntata

Boss in incognito: va in in onda la quarta puntata del programma di Rai 2. Con la conduzione e la partecipazione in incognito anche di Max Giusti si andrà a conoscere una nuova realtà imprenditoriale dell’Italia.

Boss in incognito il 30 gennaio

Boss in incognito è un docu-reality che è alla sua ottava edizione. Max Giusti conduce il programma per la terza edizione consecutiva. Il docu-reality è tornato in onda con le nuove puntate a partire da lunedì 9 gennaio 2023, in prima serata su Rai 2, ogni lunedì. Ci sarà la possibilità di seguire le puntate anche in streaming sulla piattaforma RaiPaly. Lunedì 30 gennaio 2023 è in programma la quarta puntata.

Chi sono il proprietario e l’azienda protagonisti della puntata

Nella quarta puntata il protagonista è Daniele Masella, boss del Biscottificio Casilino, che si trova proprio a San Cesareo ed è un punto di riferimento per il territorio. Tra biscotti, dolci, prodotti da forno, crostatine, pizzette, per un totale di 4,5 tonnellate di prodotti in un anno. Anche in questa puntata il conduttore Max Giusti si camufferà, per non farsi riconoscere, e diventerà Antonio da Napoli: lavorerà insieme a Badarà per preparare le crostatine, partendo dall’impasto e passando per la farcitura.