Bomba atomica? “In 30 secondi Varsavia annientata”

“Bomba atomica su Varsavia”: la minaccia arriva da un giornalista televisivo russo che in un programma chiaramente filo-Putin ha utilizzato parole forti contro l’Europa e la NATO.

In Russia sembra essere tutto quasi sotto l’influenza di Vladimir Putin. Sicuramente la televisione, anche se qualche giornalista, come Marina Ovsyannikova, ha provato a sfidare il presidente russo.

Così il giornalista russo filo-putiniano Vladimir Soloviev, conduttore del programma della domenica sera nella televisione russa, in diretta tv ha parlato chiaramente di un possibile attacco nucleare: “Se la Nato intervenisse con un peacekeeping, o ricollocasse le proprie truppe, ci sarebbe una guerra nucleare” ha detto il giornalista.

“Questo è quello che è stato detto anche ai francesi, dovete capirlo questo”. Il dibattito è poi proseguito minacciando direttamente Polonia e Lituania “Coraggiosi polacchi, non rimarrebbe nulla della vostra Varsavia in 30 secondi. Coraggiosi tedeschi, lo stesso. Coraggiosi estoni, coraggiosi stati baltici”. Parole forti che hanno fatto il giro sul web soprattutto e hanno chiaramente spiegato come l’influenza di Putin sia molto radicata.

Le bombe più potenti al mondo

Nel corso degli anni sono state ideate e sviluppate bombe atomiche sempre più potenti con conseguenze sempre più devastanti per il mondo e per l’umanità.

La Moab è il secondo ordigno non nucleare più potente. Provoca distruzione fino a 150 metri.

è il secondo ordigno non nucleare più potente. Provoca distruzione fino a 150 metri. Bomba Termobarica è quattro volte più potente della Moab. Provoca danni fino a 30 metri.

è quattro volte più potente della Moab. Provoca danni fino a 30 metri. Bomba a Neutroni è un’arma nucleare e provoca danni tramite un flusso di neutroni. I suoi effetti arrivano fino a 1,3 Km.

è un’arma nucleare e provoca danni tramite un flusso di neutroni. I suoi effetti arrivano fino a 1,3 Km. Bomba Atomica emana la sua energia tramite la fissione nucleare. I suoi effetti si diffondono per decine di km.

emana la sua energia tramite la fissione nucleare. I suoi effetti si diffondono per decine di km. Bomba all’idrogeno emana una potenza migliaia di volte superiore rispetto alla bomba atomica. Danni fino a mille km.

