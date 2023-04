Quanti anni ha Silvio Berlusconi, data di nascita ed età dell’ex premier

Silvio Berlusconi, quanti anni ha l’ex premier? La data di nascita e l’età del leader di Forza Italia, oggi in lotta con la leucemia e ricoverato in terapia intensiva all’ospedale San Raffaele di Milano.

Quanti anni ha Silvio Berlusconi, data di nascita ed età del leader di Forza Italia

C’è da sempre grande attenzione attorno alla vita e alla carriera di Silvio Berlusconi, tra i politici e imprenditori più importanti e divisivi degli ultimi cinquant’anni. In politica dal 1993 e leader indiscusso di Forza Italia, l’ex premier è nato a Milano, il 29 settembre 1936. Oggi il Cavaliere ha ben 86 anni. È il primo di tre fratelli: la sua sorella minore, Maria Antonietta, è morta nel 2009, mentre suo fratello Paolo lo ha spesso accompagnato in varie iniziative imprenditoriali.

Lo stato di salute dell’ex premier, la lotta con la leucemia cronica

Nelle ultime settimane si è intensificata la preoccupazione nella cerchia dell’ex premier a causa delle sue precarie condizioni di salute. Dal 5 aprile 2023, Silvio Berlusconi è infatti ricoverato al reparto di terapia intensiva cardiochirurgica dell’ospedale San Raffaele di Milano. Secondo una nota pubblicata dal suo medico curante, il primario Alberto Zangrillo, il Cavaliere soffre da diverso tempo di leucemia cronica: “È in cura per un’infezione polmonare, e l’evento infettivo si inquadra nel contesto di una condizione ematologica cronica di cui egli è portatore da tempo: leucemia mielomonocitica cronica, di cui è stata accertata la persistente fase cronica e l’assenza di caratteristiche evolutive in leucemia acuta“.