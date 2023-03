Monza, ragazza trovata morta in casa: la tragedia dopo una festa con gli amici

Monza, ragazza di 18 anni è stata trovata senza vita dopo una festa con gli amici. Sul caso indaga la Polizia di Stato che da giorni sta cercando di ricostruire l’accaduto, visto che la ragazza dopo essersi addormentata non si è più risvegliata. Una tragedia che colpisce ancor auna volta una giovane vita.

Monza, ragazza trovata morta in casa

Una ragazza di appena 18 anni è stata trovata senza vita in una abitazione a Monza. La tragedi è avvenuta lo scorso 6 marzo e sul caso da giorni indaga la Polizia di Stato. I soccorsi sono stati inutili, quando sono arrivati i medici la ragazza si trovava in stato di arresto cardio circolatorio: trasportata all`Ospedale San Gerardo, la sua vita si è spezzata poco dopo per sempre.

La tragedia dopo una festa con gli amici

Secondo le prime ricostruzioni, la ragazza aveva trascorso la serata presso l’abitazione di amici, probabilmente assumendo elevate quantità di super alcolici e forse farmaci: nella casa erano infatti state trovate bottiglie di diversi alcolici, tra cui whisky. Quindi la 18enne si era addormentata senza risvegliarsi al mattino successivo.

Sulla tragedia è intervenuto anche il questore di Monza Marco Odorisio: “Il mio appello vai ai ragazzi affinché non buttino al vento la loro esistenza e non si autodistruggano. Anche a fronte di difficoltà e paure, che si aprano, con le famiglie, con gli amici, con le persone a loro vicine, perché la vita è una e ha un valore inestimabile”.

LEGGI ANCHE: Germania, ostaggi in una farmacia: la polizia irrompe e lo arresta