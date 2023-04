Che malattia ha Berlusconi, ricoverato al San Raffaele di Milano? Da giorni voci su voci si sono rincorse in merito, ma è arrivato la nota del medico Alberto Zangrillo.

Malattia Berlusconi, il medico Zangrillo: “Ha la leucemia cronica da tempo”

Alberto Zangrillo, medico che da tempo segue Silvio Berlusconi, ha fatto sapere che l’ex premier è malato da tempo di leucemia cronica. In una nota, infatti, ha rimarcato che “il Presidente Silvio Berlusconi è attualmente ricoverato in terapia intensiva per la cura di un’infezione polmonare – si legge in una nota di Alberto Zangrillo e Fabio Cicero, i medici del San Raffaele che hanno in cura l’ex premier e leader di Forza Italia, – e l’evento infettivo si inquadra nel contesto di una condizione ematologica cronica di cui egli è portatore da tempo”. Nella stessa nota, inoltre, si specifica che si tratta di “leucemia mielomonocitica cronica, di cui è stata accertata la persistente fase cronica e l’assenza di caratteristiche evolutive in leucemia acuta”.

A ciò si è aggiunto che: “la strategia terapeutica in atto” per Silvio Berlusconi “prevede la cura dell’infezione polmonare, un trattamento specialistico citoriduttivo mirato a limitare gli effetti negativi dell’iperleucocitosi patologica e il ripristino delle condizioni cliniche preesistenti”.

Le parole di Tajani

Sulle condizioni fisiche di Silvio Berlusconi era anche intervenuto Antonio Tajani, molto vicino all’ex premier. “Ho parlato stamani con il professor Zangrillo, e mi ha detto che il presidente Berlusconi ha trascorso una notte tranquilla. Le sue condizioni sono stabili. Era lucidissimo, in forma, e poi c’è stato questo evento che lo ha portato al ricovero ma, ripeto, parla, la notte l’ha trascorsa bene, le condizioni sono stabili. Quindi vogliamo tutti essere ottimisti. Il modo migliore per essergli vicini, per quanto riguarda noi di Forza Italia è lavorare, perché in questi giorni ci ha chiesto di impegnarci per rinforzare l’organizzazione del partito e la nostra presenza politica, in vista delle amministrative di maggio e delle Europee”