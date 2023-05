Michelle Hunziker: “La gravidanza di Aurora? Ho reagito così…”

Diventata ormai nonna a tutti gli effetti, la conduttrice televisiva si vede benissimo nel suo nuovo ruolo, coccolandosi il nipotino Cesare. Eppure Michelle Hunziker non si aspettava assolutamente la gravidanza della figlia, nonostante sapesse della relazione di Aurora Ramazzotti.

Michelle Hunziker e la gravidanza della figlia: come lo ha scoperto

Da sempre nel mondo della televisione, Michelle Hunziker non ha mai nascosto il suo attaccamento per le cose importanti della vita, come la famiglia. Con la figlia, Aurora Ramazzotti, ha sempre mantenuto un ottimo rapporto, stessa cosa con il suo ex marito Eros Ramazzotti. I due sono infatti legati dall’amore per la figlia.

La stessa figlia che, cresciuta, ha indossato i panni dell’adulta, confessando alla madre di essere rimasta incinta. La 46enne è rimasta sorpresa da questa notizia, come lei stessa afferma:

“Eravamo in Sardegna insieme. Sapevo che andavano liberi ma non credevamo sarebbe arrivato così presto. Poi un giorno mi dice che ha un ritardo e un paio di giorni dopo ho sentito l’urlo: ‘Mamma!’. Ho capito subito. E dire che, quando io avevo 40 anni e lei 20, le avevo detto di sbrigarsi a diventare una mamma giovane e lei mi aveva risposto che non ci pensava proprio”.

E invece tutto è cambiato e la figlia, all’età di 26 anni, è già mamma.

Il suo ruolo di nonna

Una volta scoperta la notizia, in casa Hunziker-Ramazzotti non è mancato l’entusiasmo che ha portato l’intera famiglia a conoscere il sesso del pargolo e ad attenderlo per abbracciarlo. Una volta venuto al mondo il piccolo Cesare, tutto è cambiato e la nonna Michelle è come se stesse vivendo una nuova fase della sua vita.

Lei stessa si sente pronta a vestire questi panni:

“Ora sono fiera di essere nonna e faccio la nonna. Ma anche la mamma, stanotte ho voluto dare una mano ad Auri e Goffo. ‘Ragazzi uscite, divertitevi che Cesare lo tengo io’, gli ho detto, e ho fatto anche la notte. Non ho chiuso occhio. Ma per l’emozione”.

Qualcosa di nuovo che ogni genitore, in fondo, spera di vivere.