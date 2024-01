Chi era il padre di Sandra Milo, i ricordi dell’attrice: “Non l’ho mai vissuto”

Chi era il padre di Sandra Milo, cosa sappiamo esattamente di lui? Scopriamo qualche informazione in più sulla famiglia della celebre attrice italiana, scomparsa il 29 gennaio 2024 all’età di 90 anni.

Chi era il padre di Sandra Milo, cosa sappiamo di lui?

Spesso ospite di trasmissioni televisive nel corso della sua vita, Sandra Milo ha svelato molti dettagli della sua vita familiare e privata prima della sua morte nel 2024. L’amatissima attrice ha parlato spesso anche di suo padre e sua madre Marie Greco, con i quali ha passato gli anni formativi della sua vita, e di sua sorella Maia Greco, una delle persone più importanti e amate dall’attrice. Nata a Tunisi, Sandra è cresciuta con sua sorella, sua madre e sua nonna in Toscana, a Vicopisano, in provincia di Pisa. Le informazioni riguardanti suo padre, ad oggi sono parecchio limitate. Era un uomo di origini siciliane che, per stessa ammissione di Sandrocchia, non riuscì ad essere molto presente durante la sua infanzia.

I racconti dell’attrice a Verissimo: “Era in guerra, non l’ho vissuto”

Sandra Milo ne ha parlato nell’estate del 2023 con Silvia Toffanin, negli studi di Verissimo. L’attrice spiegò che suo padre si assentò per molti anni a causa della guerra: “All’epoca si credeva che l’uomo fosse il risolutore di tutto. In famiglia eravamo quattro donne: io, mia madre, mia nonna e mia sorella. Mamma mi diceva sempre: ‘Vedrai che quando torna papà si sistemerà tutto, non sarà più così’. Io sono nata nel 1933, mio padre si arruolò nella ‘Guerra d’Africa’ nel 1936 e tornò a casa quando il conflitto era finito da più di un anno. Tanti anni senza di lui, tutta la guerra. Io la conosco la guerra, per questo la odio“.

