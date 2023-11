GF 2023, anticipazioni puntata 13 novembre: Perla fa il suo ingresso in gioco?

GF 2023, le anticipazioni della puntata di lunedì 13 novembre. Novità in arrivo nella casa più spiata d’Italia, è arrivato il momento di Perla Vatiero? Chi sarà eliminato definitivamente dal reality show?

GF 2023, anticipazioni puntata 13 novembre: cosa succederà stasera?

Il Grande Fratello 2023 si prepara a stupire. La puntata di stasera, lunedì 13 novembre, si preannuncia parecchio gustosa per i fan dell’ultima edizione di Temptation Island. L’ex concorrente del dating show estivo Perla Vatiero pare finalmente pronta a fare il suo debutto al GF per confrontarsi con il suo ex, Mirko Brunetti. Lo aveva anticipato il conduttore Alfonso Signorini negli scorsi giorni: “A proposito di Perla, posso dirvi che lunedì ci sarà una sorpresa che la riguarda”. Una sorpresa poi confermata nel nuovo spot del GF: “Tra le tante cose lunedì ci sarà il faccia a faccia tra Mirko e Perla. Sarà un incontro imperdibile”.

È probabile che si tratti di una semplice visita in casa, come quella della tentatrice Greta Rossetti. Non si può escludere, tuttavia, che Perla possa unirsi al programma come concorrente. La bella salernitana, nelle scorse settimane, si era detta poco interessata a confronti e sceneggiate, ma ha ammesso di aver considerato la possibilità di unirsi al cast: “Se entro nella casa del GF scateno l’inferno? Posso dire che le ragazze nella Casa sono molto intelligenti e con loro andrei molto d’accordo”.

I nominati e i sondaggi: chi sarà eliminato?

Lotta a tre per evitare l’eliminazione. Jill Cooper, Giuseppe Garibaldi e Ciro Petrone sono in nomination e uno di loro dovrà lasciare la casa del GF. Questa settimana i sondaggi non danno risposte precise, si preannuncia una lotta alla pari. Tra i tre il più a rischio sembra essere Giuseppe, che ha forse stufato il pubblico dopo le sue incomprensioni con Beatrice. Su Isa e Chia è dato al 19%, mentre su Reality House è ultimo con il 24%. Jill e Ciro, tuttavia, non sono così lontani. In particolare su Forumfree il fanalino di coda è la nota istruttrice di fitness con il 30%, sotto di pochissimi punti percentuali rispetto alla concorrenza. Come andrà a finire?