Tu Si Que Vales 2022 torna su Canale 5: conduttori, giudici e prima puntata

Tu Si Que Vales 2022 torna in prima serata su canale 5 il sabato sera. Tante le conferme così come le novità nel corso delle puntate.

Tu Si Que Vales 2022: al via il programma targato Mediaset in Italia. La prima puntata che è stata già registrata viene mandata in onda sabato 17 settembre 2022 in prima serata. Ci sono diverse conferme come qualche novità.

Tu Si Que Vales 2022 torna su Canale 5: conduttori e giudici

Torna su Canale 5 il programma Tu Si Que Vales in prima serata a partire da sabato 17 settembre. Saranno quattro i conduttori: Belen Rodriguez, Alessio Sakara, Martin Castrogiovanni e la vincitrice di Amici 20 Giulia Stabile.

I giudici confermati in blocco: Rudy Zerbi, teo Mammuccari, Gerry Scotti e Maria De Filippi con la presidente di giuria l’attrice romana Sabrina Ferilli. I concorrenti si esibiscono negli studi del Centro Titanus Elios di Roma e in diverse performance di canto, ballo e altre svariate categorie artistiche.

Prima puntata

Nella prima puntata ci saranno oltre ai concorrenti anche due ospiti d’eccezione come Marcell Jacobs e il vincitore dell’ultima edizione di «Amici», il cantautore Luigi Strangis, che presenta in anteprima televisiva il nuovo singolo «Stai bene su tutto».

Maria De Filippi sulle pagine del settimanale Oggi ha raccontato un retroscena su ciò che è accaduto durante una delle registrazioni: “Si è presentato un signore con i suoi quadri. Fingeva di essere venuto per dare un aiuto umano a una redattrice. Mi sono sentita usata, presa in giro, ci ho visto della malafede. Mi sono infuriata come mai ho fatto prima in tv”.

