Quando inizia Uomini e Donne 2023/24: chi saranno i nuovi tronisti? Scopriamo qualche dettaglio in più sulla nuova stagione dell’iconico dating show di Maria De Filippi. Quando torna in tv?

Quando inizia Uomini e Donne 2023/24, la nuova stagione del dating show

Gli appassionati di Uomini e Donne contano i giorni sul calendario in attesa della fine della pausa estiva e del ritorno sul piccolo schermo dell’amato dating show. Maria De Filippi e i suoi tronisti e corteggiatori torneranno a riempire i pomeriggi degli italiani a partire da settembre, con l’inizio della stagione 2023/24. La data ufficiale dell’inizio della messa in onda è il 18 settembre 2023, ma le registrazioni avranno inizio già dall’ultima settimana di agosto. Nessun cambio previsto per la fascia oraria, che rimarrà la solita: dalle 14.45 alle 16. La nuova edizione di Uomini e Donne si preannuncia carica di novità: chi siederà sul trono?

Chi saranno i nuovi tronisti? Novità e anticipazioni

Sono circolate molte voci nelle ultime settimane circa i possibili nuovi tronisti della stagione 2023/24. In particolare, gli appassionati sembrano fremere per la possibile partecipazione di due ex protagonisti di un altro reality show prodotto da Maria De Filippi, Temptation Island. Parliamo di due favoriti del pubblico, che hanno lasciato la Sardegna senza le rispettive metà: Francesca Sorrentino e Daniele De Bosis. Un altro possibile tronista è una vecchia conoscenza del programma, Luca Salatino, che dopo l’addio a Soraia si è detto disponibile a tornare a Uomini e Donne in cerca d’amore. Tra i candidati spiccano anche due ex corteggiatori, Alessio Campoli e Alice Barisciani, che potrebbero partecipare nuovamente al programma in un nuovo ruolo.