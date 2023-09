Quando comincia il nuovo Pomeriggio 5 di Myrta Merlino? Il rotocalco pomeridiano è pronto a tornare in tv in una veste tutta nuova, con l’ex conduttrice di L’aria che tira al posto di Barbara D’Urso.

Quando comincia il nuovo Pomeriggio 5 con Myrta Merlino?

Manca ormai pochissimo alla fine della pausa estiva di molti dei programmi più amati dal pubblico italiani. C’è molta curiosità soprattutto attorno al ritorno in tv di Pomeriggio 5, orfano di Barbara D’Urso. Al posto della storica conduttrice, separata in casa con Mediaset, ci sarà Myrta Merlino, ex volto di L’aria che tira su La7, pronta a portare un po’ di aria fresca nel seguitissimo rotocalco pomeridiano. Questa nuova versione di Pomeriggio 5 farà il suo debutto a partire da lunedì 4 settembre 2023. Andrà in onda dal lunedì al venerdì dalle 17.35 alle 18.55, godendo del traino della soap opera La promessa. Una mossa strategica per la Mediaset, che ha scelto di lanciare in pista Myrta Merlino una settimana prima dei suoi diretti concorrenti. Per il ritorno sui canali Rai di Alberto Matano e del suo La vita in diretta, infatti, si dovrà attendere fino all’11 settembre. Basterà per conquistare i fedelissimi della D’Urso e ad assicurarsi una buona fetta di pubblico?

Le novità in arrivo, cosa cambia per il rotocalco?

Il nuovo Pomeriggio 5 di Myrta Merlino avrà un tono più serio e più giornalistico, secondo l’ex conduttrice di La7. “Pier Silvio Berlusconi ha lanciato un messaggio chiaro alla presentazione dei palinsesti.” -ha spiegato Myrta Merlino- “Virare più sull’informazione. Penso che abbia fiutato che questo Paese, che la tv di Silvio ha fatto sognare per tanti anni, oggi attraversi una fase storica diversa. Abbiamo davanti sfide ciclopiche, dal cambiamento climatico alla guerra, fino a cose concrete, come l’inflazione, le bollette o il caro mutui, che rischiano di mandarci fuori strada. Una realtà spiazzante per la gente comune, alla quale cercheremo di fornire gli strumenti per capire, come mi ha sempre insegnato Minoli”.