Virginia Montemaggi, chi è l’ex fidanzata di Mida di Amici 23: vita privata, carriera, social

Chi è Virginia Montemaggi, ex fidanzata di Mida di Amici 23. Tiktoker di successo, ha frequentato il cantante venezuelano per diverso tempo prima del suo arrivo tra i banchi della scuola di Maria De Filippi.

Chi è Virginia Montemaggi, ex fidanzata di Mida di Amici 23: vita privata, carriera

Nata il 20 gennaio 2001 a Milano, Virginia Montemaggi ha 23 anni ed è una famosissima tiktoker italiana, conosciuta anche tra i fan di Amici 23 in quanto ex fidanzata del cantante Mida. Ha frequentato il Liceo Classico a Grosseto, in Toscana, per poi trasferirsi a Roma per portare avanti i suoi studi universitari. La sua carriera sul web inizia quasi per caso quando è ancora un’adolescente. All’età di 14 anni inizia a pubblicare contenuti su Musica.ly per divertirsi e dar sfogo alla sua creatività. In seguito Montemaggi apre un canale Youtube, dove pubblica video di tutorial e consigli su una miriade di argomenti tra cui abbigliamento e make up. Il suo canale diventa ben presto molto seguito, ad oggi conta oltre 168mila iscritti. Il vero successo, tuttavia, arriva con il suo approdo su TikTok, dove i suoi video le valgono un pubblico di oltre 5.4 milioni di follower. Virginia è molto seguita anche su Instagram, dove ha oltre mezzo milione di follower.

Vita privata, dalla storia con Mida agli ultimi flirt

Virginia Montemaggi tende sempre a mantenere un certo riserbo per quanto riguarda le sue frequentazioni. Ciononostante, come spesso succede sul web, non è raro che sbuchi qualche indiscrezione sulla sua vita amorosa. La sua storia con Mida risale al 2021, con i due che realizzano anche diversi video insieme. Il loro amore, purtroppo, non è destinato a durare: i due smettono di frequentarsi improvvisamente, senza mai spiegare i motivi della rottura. Unico indizio è un commento furibondo di Virginia, in cui non fa comunque nomi: “Alcune persone non meritano affetto.. tanto schifo e delusione”.

Prima di incontrare Mida, Virginia Montemaggi ha avuto una storia importante con il musicista Vincenzo Cairo, al suo fianco tra il 2019 e il 2020. Più di recente, invece, la tiktoker è stata legata sentimentalmente ad una sua collega influencer, Alice Agostini, storia giunta al termine nel 2022. Ad oggi non sembra che Virginia abbia ritrovato l’amore: secondo le fonti più recenti l’influencer dovrebbe essere ancora single.