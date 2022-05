“Quando c’era Berlinguer”: cast e trama del documentario sul leader del PCI

In occasione dei 100 anni dalla nascita di Enrico Berlinguer, venuto a mancare l’11 giugno 1984 a seguito di un malore, la Rai ha deciso di omaggiarlo mandando in onda un documentario dal titolo “Quando c’era Berlinguer”. Quest’ultimo andrà in onda giovedì 26 maggio 2022 in prima serata su Rai 3.

La trama

“Quando c’era Berlinguer” è un documentario che punta a ripercorrere la carriera politica del leader del PCI.

In onda in prima serata su Rai 3. Il documentario, in modo particolare, racconta la solitudine e il successo di Enrico Berlinguer durante gli anni in cui si trovò ad essere segretario del Pci, dal 1972 fino al momento della morte durante un comizio a Padova l’11 giugno 1984, attraverso gli occhi di un allora giovane Walter Veltroni. Agli inediti materiali di archivio, fanno da corollario le interviste ai protagonisti della politica (non solo italiana) come Napolitano e Gorbaciov e le immagini girate nei luoghi in Sardegna tanto cara all’amato leader Pci.

“Quando c’era Berlinguer”: cast

Il documentario, realizzato sotto la regia di Walter Veltroni, dura quasi 2 ore ed è stato realizzato nel 2014.

Fanno parte del cast diverse personalità politiche e non. Ecco l’elenco: