Chi era Enrico Berlinguer, leader del PCI: biografia, carriera, causa della morte, moglie, figli

Enrico Berlinguer, se fosse ancora in vita, avrebbe compiuto 100 anni proprio nel mese di maggio 2022 e la Rai ha deciso di omaggiarlo con un documentario (che si intitola “Quando c’era Berlinguer”). Questo ripercorre il successo politico di Enrico da segretario del Pci. Ma chi era Enrico Berlinguer?

Chi era Enrico Berlinguer: biografia

Enrico Berlinguer era un politico italiano, leader del Pci, nato a Sassari il 25 maggio 1922.

Tra le figure più influenti e importanti della Prima Repubblica (come, per altri motivi, lo è stato per la Dc Ciriaco De Mica) era attivo nell’antifascismo sardo e s’iscrisse al Partito Comunista nel 1943. Di questa forza politica, nel 1962, divenne segretario e responsabile della sezione esteri. Per la su capacità di leadership fu eletto nel 1972 segretario generale del partito e mantenne tale ruolo fino alla prematura scomparsa, avvenuta dodici anni dopo a seguito di un ictus che lo colpì durante un comizio.

Nella sua carriera politica è stato uno dei promotori del “compromesso storico” che portò ad un riavvicinamento tra Democrazia Cristiana e Pci negli anni ’70.

La causa della morte

Enrico Berlinguer venne a mancare l’11 giugno 1984 a seguito di un malore. Questo avvenne precisamente il 7 giugno quando, durante un comizio a Padova, venne colpito da un ictus proprio mentre stava parlando. Il leader del Pci si accasciò quindi in diretta televisiva, palesemente provato.

Nonostante questo continuò a proseguire il suo discorso ma rientrato in albergo entrò in coma. Venne così trasportato all’ospedale Giustinianeo e ricoverato in condizioni drammatiche. Morì l’11 giugno, a causa di un’emorragia cerebrale. Il 13 giugno a Roma si svolsero i suoi funerali, a cui presero parte circa due milioni di persone.

Tomba

Per espressa volontà della moglie, Enrico Berlinguer è stato sepolto a Roma nel cimitero di Prima Porta.

Moglie e figli

Enrico Berlinguer è stato sposato con Laura Laurenti, venuta invece a mancare il 27 giugno 2017 a Roma. La coppia ha avuto quattro figli: la giornalista Bianca (attualmente conduttrice del programma Cartabianca), Laura, Mariastella e Marco.

L’omaggio di Sergio Mattarella

Alla cerimonia organizzata dall’Università di Sassari per il centenario della nascita dell’ex leader del Partito comunista italiano, è intervenuto anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. “Mi limito a ricordare la tensione morale costantemente espressa e sollecitata da Enrico Berlinguer e il profondo rispetto per la Costituzione e le sue regole, due aspetti inscindibili tra loro e un messaggio sempre attuale della nostra Repubblica”.