Prima della Scala 2021, il Macbeth di Verdi: trama e cast

Prima della Scala 2021, va in scena il Macbeth di Giuseppe Verdi: tutto sulla trama e sul cast. L’evento teatrale dell’anno è in programma per le 18 del 7 Dicembre e sarà trasmesso anche in diretta televisiva.

Prima della Scala 2021, torna il Macbeth di Verdi: trama e cast

La stagione 2021 del Teatro della Scala di Milano si apre con il Macbeth di Giuseppe Verdi. La decima opera lirica dell’insuperabile compositore italiano è ispirata all’omonimo capolavoro di William Shakespeare. Il libretto dell’opera fu scritto da Francesco Maria Piave. È stata messa in scena per la prima volta nel 1847 al Teatro della Pergola di Firenze. È un classico del Teatro della Scala, dal grande successo del 1952, con la sublime Maria Callas nel ruolo di Lady Macbeth.

La trama dell’opera

L’opera è un sanguinoso dramma lirico in quattro atti, ambientato nella Scozia del XI secolo. Macbeth, un valoroso nobile scozzese, e il suo amico e compagno Banco, di ritorno da una battaglia vittoriosa contro dei rivoltosi, incontrano tre streghe. Le fattucchiere fanno loro una profezia: Macbeth sarà prima signore di Cawdor e poi Re di Scozia, mentre i figli di Banco lo succederanno al trono. La profezia viene confermata dall’arrivo di un messaggero, con l’annuncio che Re Duncan ha proclamato Macbeth signore di Cawdor. Assetato di potere e influenzato dalle parole di sua moglie, l’ambiziosa Lady Macbeth, il nobile decide di assassinare il Re e prendersi il trono. Ha così inizio a una serie di sanguinosi e tragici eventi che porterà alla sua inevitabile disfatta.

Il cast della Prima

La rappresentazione del Macbeth di Verdi del 7 Dicembre è diretta dal Maestro Riccardo Chailly, con la regia di Davide Livermore. La soprano russa Anna Netrebko sale sul palco nel ruolo di Lady Macbeth, mentre il baritono italiano Luca Salsi interpreta Macbeth. Nel cast anche il basso russo Ildar Abdrazakov nel ruolo di Banco, la soprano Chiara Isotton nel ruolo di Dama di Lady Macbeth, il tenore Francesco Meli come Macduff, e il tenore peruviano Ivan Ayon Riva nei panni di Malcolm.

View this post on Instagram A post shared by Teatro alla Scala (@teatroallascala)

La scenografia è affidata allo studio di design Giò Forma. I costumi sono firmati dal 44enne romano Gianluca Falaschi, con anni di esperienza nel teatro e nella lirica. Alle luci c’è Antonio Castro, mentre la coreografia è stata affidata al noto ballerino statunitense Daniel Ezralow, già direttore artistico per Sanremo, X Factor e persino per i premi Oscar nel 1996.